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Бывшая жена не может претендовать на зарплату умершего сотрудника

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Рубрика Зарплата
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Бывшая жена умершего работника требует перевести его зарплату ей, поскольку она взяла на себя расходы по погребению. Но ТК предполагает выплату зарплаты умершего только членам семьи.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Умер сотрудник, бывшая жена захоронение взяла на себя, но они в разводе. Требует чтобы ей перевели остатки его денег. Что мне делать, есть дочь, прямая наследница, наверное есть родители.

Как правильно поступить? И как правильно оформить в 1С, так как я прочла, что взносами не облагается?».

На «Клерке» недавно обсуждали подобную тему — там как раз о том, кому и что выплачивать при смерти работника.

В комментариях прозвучало мнение, что зарплату умершего — только наследникам:

«Только по нотариальному свидетельству на наследство зарплату и прочие трудовые доходы выплачивайте».

Однако на это возразили, что обязанность выплатить зарплату умершего — в ТК. И платить ее можно только членам семьи умершего:

«Обязанность выплатить не полученную ко дню смерти зарплату прописана в Трудовом кодексе. В данном случае в приоритете трудовое право и оно ни слова не говорит о наследниках. Речь там о членах семьи».

А на вопрос, кому выдавать, если обратятся несколько членов семьи, пишут:

«Кто первый встал, того и тапки. Работодатель не должен выяснять, кто там у них наследник. Есть прямая норма в ТК и он обязан её исполнять. У него нет права отказать, если к нему член семьи обратился с заявлением и документом о смерти работника. Документ сей, замечу, обычно только у одного человека. Он в одном экземпляре дается».

По поводу пособия — пособие платится тому, кто принес справку о смерти (форма № 11) и написал заявление. В законодательстве нет обязанности забирать справку, но это всегда делают. Чтобы повторно никто не получил.

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Автор спросила: «а в 1С как правильно отразить, раз это все не облагается зарплатными налогами».

Ей ответили, что это нужно в 1С ЗУП выбрать пособие на погребение:

«В 1С ЗУП есть пособие за счёт ФСС — пособие на погреберие. Когда все делаете автоматически убираются взносы и НДФЛ».

А вот по поводу компенсации за неиспользованный отпуск:

«Я делала в ЗУП приказ в связи со смертью, начисление компенсации за неиспользованный отпуск (без налогов), ведомость на выплату умершему. Затем в бухгалтерии справкой: компенсацию за неиспользованный отпуск относила на 76 счёт, долг перед дочерью, ещё директор распорядился оказать материальную помощь семье, тоже бух. справкой через дочку оформляла».

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