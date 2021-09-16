Бывшая жена не может претендовать на зарплату умершего сотрудника

Бывшая жена умершего работника требует перевести его зарплату ей, поскольку она взяла на себя расходы по погребению. Но ТК предполагает выплату зарплаты умершего только членам семьи.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Умер сотрудник, бывшая жена захоронение взяла на себя, но они в разводе. Требует чтобы ей перевели остатки его денег. Что мне делать, есть дочь, прямая наследница, наверное есть родители.
Как правильно поступить? И как правильно оформить в 1С, так как я прочла, что взносами не облагается?».
На «Клерке» недавно обсуждали подобную тему — там как раз о том, кому и что выплачивать при смерти работника.
В комментариях прозвучало мнение, что зарплату умершего — только наследникам:
«Только по нотариальному свидетельству на наследство зарплату и прочие трудовые доходы выплачивайте».
Однако на это возразили, что обязанность выплатить зарплату умершего — в ТК. И платить ее можно только членам семьи умершего:
«Обязанность выплатить не полученную ко дню смерти зарплату прописана в Трудовом кодексе. В данном случае в приоритете трудовое право и оно ни слова не говорит о наследниках. Речь там о членах семьи».
А на вопрос, кому выдавать, если обратятся несколько членов семьи, пишут:
«Кто первый встал, того и тапки. Работодатель не должен выяснять, кто там у них наследник. Есть прямая норма в ТК и он обязан её исполнять. У него нет права отказать, если к нему член семьи обратился с заявлением и документом о смерти работника. Документ сей, замечу, обычно только у одного человека. Он в одном экземпляре дается».
По поводу пособия — пособие платится тому, кто принес справку о смерти (форма № 11) и написал заявление. В законодательстве нет обязанности забирать справку, но это всегда делают. Чтобы повторно никто не получил.
Автор спросила: «а в 1С как правильно отразить, раз это все не облагается зарплатными налогами».
Ей ответили, что это нужно в 1С ЗУП выбрать пособие на погребение:
«В 1С ЗУП есть пособие за счёт ФСС — пособие на погреберие. Когда все делаете автоматически убираются взносы и НДФЛ».
А вот по поводу компенсации за неиспользованный отпуск:
«Я делала в ЗУП приказ в связи со смертью, начисление компенсации за неиспользованный отпуск (без налогов), ведомость на выплату умершему. Затем в бухгалтерии справкой: компенсацию за неиспользованный отпуск относила на 76 счёт, долг перед дочерью, ещё директор распорядился оказать материальную помощь семье, тоже бух. справкой через дочку оформляла».