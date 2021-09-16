Уровень зарплаты зависит от должностных обязанностей и ответственности сотрудников. Поэтому в одной организации может быть несколько должностей с одним ОКЗ и разным уровнем оплаты. Так ответили в Роструде на запрос.

Ранее на «Клерке» писали , что у компаний возникает вопрос, не будут ли проверяющие против, что код одинаковый, а зарплата — разная. А Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф и в онлайн-чате с ПФР не смогли ответить на этот вопрос. Перекладывали с себя ответственность.

Редакция «Клерка» обратилась с запросом напрямую в Роструд.

«Общероссийский классификатор занятий не относится к нормативным правовым актам, регулирующим трудовые отношения. И, как правило, не применяется при формировании штатного расписания и при установлении работодателем системы оплаты труда.

Объектами классификации в ОКЗ являются занятия, которые обозначаются соответствующими кодами. При этом один код может объединять несколько трудовых функций (должностей).

Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. То есть одинаковые оклады устанавливаются работникам, занимающим одну и ту же должность и выполняющим одинаковый круг обязанностей.

Разные по размеру оклады могут быть установлены, если по одной трудовой функции предусмотрен различный объем трудовых действий, а также разный уровень ответственности.

Поскольку в этом случае работники с одинаковым наименованием должности могут иметь разные по объему и содержанию должностные обязанности».

Вывод прост — проблем не будет:

«Таким образом, в одной организации может быть несколько должностей с одним ОКЗ и разным уровнем оплаты».

Так что, друзья, не переживайте, проверяющие не будут смотреть на коды ОКЗ и уровень зарплат.