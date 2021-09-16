Уровень зарплаты зависит от должностных обязанностей и ответственности сотрудников. Поэтому в одной организации может быть несколько должностей с одним ОКЗ и разным уровнем оплаты. Так ответили в Роструде на запрос.
Редакция «Клерка» обратилась с запросом напрямую в Роструд.
«Общероссийский классификатор занятий не относится к нормативным правовым актам, регулирующим трудовые отношения. И, как правило, не применяется при формировании штатного расписания и при установлении работодателем системы оплаты труда.
Объектами классификации в ОКЗ являются занятия, которые обозначаются соответствующими кодами. При этом один код может объединять несколько трудовых функций (должностей).
Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. То есть одинаковые оклады устанавливаются работникам, занимающим одну и ту же должность и выполняющим одинаковый круг обязанностей.
Разные по размеру оклады могут быть установлены, если по одной трудовой функции предусмотрен различный объем трудовых действий, а также разный уровень ответственности.
Поскольку в этом случае работники с одинаковым наименованием должности могут иметь разные по объему и содержанию должностные обязанности».
Вывод прост — проблем не будет:
Так что, друзья, не переживайте, проверяющие не будут смотреть на коды ОКЗ и уровень зарплат.
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