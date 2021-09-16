Нужно ваше мнение о «Платформе ОФД»

Расскажите «Клерку» ваши впечатления по работе с «Платформой ОФД». Нам это нужно для «Рейтинга компаний».
Платформа ОФД — это маркировка, ЭДО, ОФД, отчеты, кассы. Кому эти слова не кажутся набором звуков — те точно знают об этой компании. Что удивительно, на «Клерке» отзывов о ней пока нет, но вы можете стать первыми.
В интернете отзывы есть разные. Есть хорошие:
А есть и курьезные:
В своем блоге на «Клерке» компания пишет о разных полезностях для бухгалтеров. Например:
- Чеки и кассы при работе с курьерами и посредниками. Как все устроено.
- Замена фискального накопителя: когда нужна, и как внести изменения в карточку ККТ.
- Зачем вам ОФД и почему это не только про отправку чеков в ФНС.
Ждем ваши отзывы.