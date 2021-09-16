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Нужно ваше мнение о «Платформе ОФД»

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Рубрика Онлайн-кассы
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Расскажите «Клерку» ваши впечатления по работе с «Платформой ОФД». Нам это нужно для «Рейтинга компаний».

Платформа ОФД — это маркировка, ЭДО, ОФД, отчеты, кассы. Кому эти слова не кажутся набором звуков — те точно знают об этой компании. Что удивительно, на «Клерке» отзывов о ней пока нет, но вы можете стать первыми.

В интернете отзывы есть разные. Есть хорошие:

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А есть и курьезные:

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В своем блоге на «Клерке» компания пишет о разных полезностях для бухгалтеров. Например:

Ждем ваши отзывы.

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