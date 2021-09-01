Чеки и кассы при работе с курьерами и посредниками. Как все устроено

Когда кассу и ОФД должен применять принципал, а когда — посредник? Кто такой платежный агент, и чем он отличается от платежного агрегатора? Расскажем подробно.

Кто должен применять кассу: посредник или принципал

Продавцы часто не располагают транспортом и собственным штатом курьеров для доставки товаров покупателям. Поэтому они прибегают к помощи посредников — служб курьерской и почтовой доставки.

Иногда посредники (комиссионеры) и вовсе берут товар на комиссионную продажу и полностью занимаются сбытом, а продавец товара (комитент) в процессе не участвует. Он только передает товар посреднику, который берет на себя все заботы, а комитенту перечисляет выручку за вычетом своего вознаграждения.

В обоих случаях товар на руки конечному покупателю передает посредник. А кто тогда должен пробить чек?

Очередные разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 12.03.2021 № 03-00-03/17554. В документе пояснили, что в данной ситуации все зависит от условий посреднического договора:

1. Если по договору посредник действует за счет принципала (комитента), но выступает от собственного имени, то именно посредник должен выдавать кассовые чеки клиентам.

Онлайн-касса в этом случае должна быть зарегистрирована на посредника.

2. Если по договору посредник действует от имени и за счет принципала (комитента), то обязанность по регистрации ККТ и выдаче чеков клиентам возлагается на принципала (комитента).

Онлайн-касса в этом случае должна быть зарегистрирована на принципала.

Однако посредник вправе использовать и собственную ККТ (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@), но тогда в кассовом чеке должны быть дополнительные реквизиты:

данные поставщика (тег 1224),

ИНН поставщика (тег 1226);

признак агента (тег 1057).

Выбрать подходящую онлайн-кассу, можно в онлайн-магазине. А здесь вы можете скачать подробную инструкцию по регистрации онлайн-кассы.

Кто такой платежный агент

Платежный агент — это тоже посредник. Но его задача — прием платежей от физлиц. К платежным агентам обращаются, чтобы предоставить клиентам больше удобных способов по оплате покупок. Например, через платежный терминал, установленный в магазине.

Платежные агенты принимают платежи от конечного покупателя, выдают ему кассовый чек от своего имени, а расчеты по агентскому договору с принципалом проводят через расчетный счет.

Как правило, платежные агенты в товарообороте не участвуют, не занимаются реализацией товара, его доставкой и т. д. Но есть исключения, об этом мы расскажем ниже.

Деятельность платежных агентов регламентирует закон № 103-ФЗ от 03.06.2009). Каждый платежный агент должен состоять на учете в Росфинмониторинге. Чтобы принимать платежи от физлиц, платежный агент должен выполнить ряд условий:

открыть специальный счет для приема платежей, поступающих в пользу третьих лиц;

обеспечить возможность идентификации плательщиков;

проводить все операции через онлайн-кассу.

В чеке ККТ платежный агент должен указывать обязательные реквизиты (таблица № 98 приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):

адрес оператора перевода (тег 1005);

ИНН оператора перевода (тег 1016).

наименование оператора перевода (тег 1026);

операция банковского платежного агента (тег 1044);

телефон платежного агента (тег 1073);

телефон оператора по приему платежей (тег 1074);

телефон оператора перевода (тег 1075).

То есть при работе через посредника-платежного агента сам продавец товара может онлайн-кассу не устанавливать.

А если посредник — маркетплейс

В этом случае все зависит от условий договора. Большинство маркетплейсов выполняют функции платежных агентов. Они принимают оплату за покупки и направляют конечным покупателям кассовые чеки, а расчеты с продавцами ведут по «безналу». В этом случае онлайн-касса для продавца не обязательна.

Например, так работают крупные игроки рынка: Wildberries, Ozon.

А есть маркетплейсы, которую роль платежного агента на себя не берут. Тогда организации или ИП нужно формировать кассовые чеки покупателям своими силами.

Вместе с покупкой онлайн-кассы, нужно подключаться к оператору фискальных данных. Например, к лидеру рынка Платформе ОФД.

Кто такой платежный агрегатор

Это компания, которая тоже проводит транзакции. Платежные агрегаторы предлагают сразу множество способов получить деньги от покупателей: оплата наличными через терминалы, с электронных кошельков, с мобильного телефона, банковскими картами и т. д. Главное удобство для продавца в том, что вместо взаимодействия с множеством отдельных сервисов, достаточно заключить договор всего с одной компанией.

Деятельность платежных агрегаторов регулирует другой закон: № 161-ФЗ от 27.06.2011. Платежный агрегатор может выступать платежным агентом и выдавать чеки покупателям своего клиента.

Например: так работает Robokassa (функция «Робочеки»).

В этом случае продавцу товара касса не нужна.

Однако некоторые агрегаторы функции платежного агента на себя не берут. Тогда продавцу без онлайн-кассы и ОФД уже не обойтись.

Например: для работы с сервисом ЮKassa продавцу придется настроить интеграцию этого сервиса с собственным или арендованным кассовым аппаратом.