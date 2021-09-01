Чеки и кассы при работе с курьерами и посредниками. Как все устроено

Когда кассу и ОФД должен применять принципал, а когда — посредник? Кто такой платежный агент, и чем он отличается от платежного агрегатора? Расскажем подробно.
Кто должен применять кассу: посредник или принципал
Продавцы часто не располагают транспортом и собственным штатом курьеров для доставки товаров покупателям. Поэтому они прибегают к помощи посредников — служб курьерской и почтовой доставки.
Иногда посредники (комиссионеры) и вовсе берут товар на комиссионную продажу и полностью занимаются сбытом, а продавец товара (комитент) в процессе не участвует. Он только передает товар посреднику, который берет на себя все заботы, а комитенту перечисляет выручку за вычетом своего вознаграждения.
В обоих случаях товар на руки конечному покупателю передает посредник. А кто тогда должен пробить чек?
Очередные разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 12.03.2021 № 03-00-03/17554. В документе пояснили, что в данной ситуации все зависит от условий посреднического договора:
1. Если по договору посредник действует за счет принципала (комитента), но выступает от собственного имени, то именно посредник должен выдавать кассовые чеки клиентам.
Онлайн-касса в этом случае должна быть зарегистрирована на посредника.
2. Если по договору посредник действует от имени и за счет принципала (комитента), то обязанность по регистрации ККТ и выдаче чеков клиентам возлагается на принципала (комитента).
Онлайн-касса в этом случае должна быть зарегистрирована на принципала.
Однако посредник вправе использовать и собственную ККТ (письмо ФНС от 04.08.2020 № ВД-3-20/5634@), но тогда в кассовом чеке должны быть дополнительные реквизиты:
- данные поставщика (тег 1224),
- ИНН поставщика (тег 1226);
- признак агента (тег 1057).
Выбрать подходящую онлайн-кассу, можно в онлайн-магазине. А здесь вы можете скачать подробную инструкцию по регистрации онлайн-кассы.
Кто такой платежный агент
Платежный агент — это тоже посредник. Но его задача — прием платежей от физлиц. К платежным агентам обращаются, чтобы предоставить клиентам больше удобных способов по оплате покупок. Например, через платежный терминал, установленный в магазине.
Платежные агенты принимают платежи от конечного покупателя, выдают ему кассовый чек от своего имени, а расчеты по агентскому договору с принципалом проводят через расчетный счет.
Как правило, платежные агенты в товарообороте не участвуют, не занимаются реализацией товара, его доставкой и т. д. Но есть исключения, об этом мы расскажем ниже.
Деятельность платежных агентов регламентирует закон № 103-ФЗ от 03.06.2009). Каждый платежный агент должен состоять на учете в Росфинмониторинге. Чтобы принимать платежи от физлиц, платежный агент должен выполнить ряд условий:
- открыть специальный счет для приема платежей, поступающих в пользу третьих лиц;
- обеспечить возможность идентификации плательщиков;
- проводить все операции через онлайн-кассу.
В чеке ККТ платежный агент должен указывать обязательные реквизиты (таблица № 98 приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):
- адрес оператора перевода (тег 1005);
- ИНН оператора перевода (тег 1016).
- наименование оператора перевода (тег 1026);
- операция банковского платежного агента (тег 1044);
- телефон платежного агента (тег 1073);
- телефон оператора по приему платежей (тег 1074);
- телефон оператора перевода (тег 1075).
То есть при работе через посредника-платежного агента сам продавец товара может онлайн-кассу не устанавливать.
А если посредник — маркетплейс
В этом случае все зависит от условий договора. Большинство маркетплейсов выполняют функции платежных агентов. Они принимают оплату за покупки и направляют конечным покупателям кассовые чеки, а расчеты с продавцами ведут по «безналу». В этом случае онлайн-касса для продавца не обязательна.
Например, так работают крупные игроки рынка: Wildberries, Ozon.
А есть маркетплейсы, которую роль платежного агента на себя не берут. Тогда организации или ИП нужно формировать кассовые чеки покупателям своими силами.
Вместе с покупкой онлайн-кассы, нужно подключаться к оператору фискальных данных. Например, к лидеру рынка Платформе ОФД.
Кто такой платежный агрегатор
Это компания, которая тоже проводит транзакции. Платежные агрегаторы предлагают сразу множество способов получить деньги от покупателей: оплата наличными через терминалы, с электронных кошельков, с мобильного телефона, банковскими картами и т. д. Главное удобство для продавца в том, что вместо взаимодействия с множеством отдельных сервисов, достаточно заключить договор всего с одной компанией.
Деятельность платежных агрегаторов регулирует другой закон: № 161-ФЗ от 27.06.2011. Платежный агрегатор может выступать платежным агентом и выдавать чеки покупателям своего клиента.
Например: так работает Robokassa (функция «Робочеки»).
В этом случае продавцу товара касса не нужна.
Однако некоторые агрегаторы функции платежного агента на себя не берут. Тогда продавцу без онлайн-кассы и ОФД уже не обойтись.
Например: для работы с сервисом ЮKassa продавцу придется настроить интеграцию этого сервиса с собственным или арендованным кассовым аппаратом.