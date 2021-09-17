Белые компании налоговики будут чаще вызывать на комиссии?

Появилась информация, что налоговики разработали новую методику по выявлению работающих компаний, у которых есть деньги. Чтобы потом вызывать их на комиссии, если в цепочке обнаружат разрыв.

Рассказывают в телеграм-канале «Бенефициар».

"Речь о платформе контроля НДС в целях выявить выгодоприобретателя. Работает это так. В каждой инспекции составляют список подозрительных отчетов и отправляют его в межрегиональную ФНС. Там перепроверяют, дополняют и решают, кто и с каким налплатом будет работать.

Потенциального бенефициара могут начать прессовать, даже если разрыв во втором звене, а виновным будет тот, у кого больше денег и кто более легально работает.

Это новый внутренний регламент и новая спецметодика, хотя об этом никогда открыто не скажут. Выявлять выгодоприобретателя будут по специальной балльной системе, присваивая каждой компании оценку.

Методика состоит из 8-ми и ещё 4-х пунктов, приведем ее, как она есть.

Внеоборотные активы в бухотчетности за истекшие 2 года: более 5 млн — 10 баллов; 100 тысяч-5 млн — 5 баллов; меньше 100 тысяч — 0 баллов. Доля вычетов по НДС за 8 периодов меньше 90% — 10 баллов; 90-95% — 5 баллов; больше 95% — 0 баллов. Среднесписочная численность работников больше 30 человек — 10 баллов; от 10 до 30 — 5 балов; меньше 10 — 0 баллов. Средняя зарплата за 3 последних года больше 35 тысяч — 10 баллов; от 15 до 35 тысяч — 5 баллов; меньше 15 тысяч — 0 баллов. Если есть недвижимость, земля или транспорт — 15 баллов; если нет — 0 баллов. Если были госконтракты на сумму более 1 млн — 10 баллов; нет — 0 баллов. Если были контролируемые сделки (ст.105.14) и уведомления о них — 20 баллов; если уведомлений не было — 0 баллов. Если были ВНП — 10 баллов; не было — 0 баллов.

Далее система все плюсует и предлагает вычесть баллы, если:

Если есть запись о недостоверности адреса — минус 5 баллов. Если есть запись о недостоверности учредителя — минус 10, директора — минус 20 баллов. Если нет расчетных счетов — минус 5 баллов. Если за последние 2 года было возмещение НДС — минус 10 баллов.

В чем опасность? В том, что все это способ определить легально работающую компанию«.

Далее там пишут, что любая «белая» компания, проверив себя по этим пунктам, точно получит выше 50 баллов. А если это так, она — потенциальный бенефициар, которого будут таскать по комиссиям. Меньше 20 баллов — это «техничка», которые теперь налоговиков не интересуют.

И в итоге приходят к выводу, что в таких реалиях проще и безопаснее будет «техничкам».

Вообще, о подобном говорил весной замглавы ФНС Егоричев. И заодно анонсировал в течение этого года появление статьи в УК о налоговом мошенничестве.

Кроме того, недавно на «Клерке» писали о ном решегии ВС, когда суд счел правомерным взыскать с контрагента убытки, которые у него возникили из-за доначисления налогов по его вине.

Прокомментировал Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.