Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Когда работодателю не надо делать пометку в трудовой о приеме и переходе на ЭТК? Ответ Роструда

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Если работник не проработал в компании пять дней, то никаких отметок в трудовой ставить не надо.

Вопрос был задан на сайте «Онлайнинспекция.рф»:

аы

Роструд согласился с мнением автора вопроса. Если сотрудник отработал в компании менее 5 дней, то никакие записи в трудовой делать не надо.

Ведомство сослалось на ст. 66 ТК:

«Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)».

Учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». Подписчикам «Премиума» — бесплатно.

Подборка полезных мероприятий

Разместить