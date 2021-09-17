Когда работодателю не надо делать пометку в трудовой о приеме и переходе на ЭТК? Ответ Роструда

Если работник не проработал в компании пять дней, то никаких отметок в трудовой ставить не надо.

Вопрос был задан на сайте «Онлайнинспекция.рф»:

Роструд согласился с мнением автора вопроса. Если сотрудник отработал в компании менее 5 дней, то никакие записи в трудовой делать не надо.

Ведомство сослалось на ст. 66 ТК:

«Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)».