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Кафе и рестораны с выручкой до 2 миллиардов не будут платить НДС

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Рубрика НДС
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С 1 января 2022 года услуги общественного питания освобождаются от НДС. Об этом напоминает ФНС.

Условия следующие:

  • сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей;
  • удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании составил не менее 70 %;
  • среднемесячный размер выплат работникам в предшествующий налоговый период был не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли (условие применяется в отношении налоговых периодов начиная с 1 января 2024 года).

Эта льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.

Вновь созданные организации и ИП имеют право на применение освобождения от уплаты НДС начиная с налогового периода, в котором они созданы (зарегистрированы).

Если регистрация осуществлена в течение 2022 или 2023 годов, то льгота применяется без ограничений.

Напомним, норма об освобождении от НДС введена Федеральным законом № 305-ФЗ от 02.07.2021.

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