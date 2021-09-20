Кафе и рестораны с выручкой до 2 миллиардов не будут платить НДС

С 1 января 2022 года услуги общественного питания освобождаются от НДС. Об этом напоминает ФНС.
Условия следующие:
- сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей;
- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании составил не менее 70 %;
- среднемесячный размер выплат работникам в предшествующий налоговый период был не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли (условие применяется в отношении налоговых периодов начиная с 1 января 2024 года).
Эта льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.
Вновь созданные организации и ИП имеют право на применение освобождения от уплаты НДС начиная с налогового периода, в котором они созданы (зарегистрированы).
Если регистрация осуществлена в течение 2022 или 2023 годов, то льгота применяется без ограничений.
Напомним, норма об освобождении от НДС введена Федеральным законом № 305-ФЗ от 02.07.2021.