ИП на УСН хочет взять патент на ту же деятельность, которую он ведет на УСН. А бухгалтеры напоминают — при взятии патента право на УСН не утрачивается. И виды деятельности тут ни при чем.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Вопрос: ИП на УСН хочет купить патент с 5 октября. Он уже вел на УСН тот бизнес, по которому хочет патент взять. В ЕГРИП есть другие ОКВЭД, но по ним выручки не было, только расходы.
Минфин пишет, что ИП на УСН вправе в течение года перейти с УСН на ПСН по отдельным видам деятельности. По старым или новым видам, не уточняет (письмо от 09.06.2021 № 03-11-11/45412).
У кого-то было такое, что уже существующий вид деятельности хотели перевести на патент? Претензий не было от ИФНС?».
На «Клерке» недавно о подобном писали со ссылкой на письмо налоговиков. Там вывод — ИП, взяв патент, не утрачивает право на УСН.
А вот что пишут в комментариях:
«ИП не переходит с УСН на ПСН. Он добавляет ПСН. На УСН не переводятся конкретные виды деятельности, эта система налогообложения в целом налогоплательщика. Поэтому ничего не мешает купить патент в середине года на любую деятельность».
И еще пишут, что нет никаких ограничений:
«У ИФНС претензии зачастую на ровном месте. Ограничений нет таких, смело берите патент, если выгодно».
У кого-то мнение, что НК такое запрещает:
«Да как же нет? НК запрещает переход с УСН на иные режимы добровольно в течении года».
На это пишут, что УСН никуда не денется:
«Так на УСН они и останутся. Патент на определённый вид деятельности. Можно для успокоения провести какую-то мелкую реализацию по другой деятельности, оказать копеечную услугу или в аренду сдать что-нибудь ненужное».
Кроме того, напомнили, что в глеве НК про ПСН об ОКВЭДах нет упоминания вообще:
«Люди, опомнитесь, причем тут вообще ОКВЭД? Вы где такое слово в главе по ПСН видели?».