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ИП на УСН может взять патент в течение года по той же деятельности. И ничего ему не будет

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Рубрика ПСН
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ИП на УСН хочет взять патент на ту же деятельность, которую он ведет на УСН. А бухгалтеры напоминают — при взятии патента право на УСН не утрачивается. И виды деятельности тут ни при чем.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос: ИП на УСН хочет купить патент с 5 октября. Он уже вел на УСН тот бизнес, по которому хочет патент взять. В ЕГРИП есть другие ОКВЭД, но по ним выручки не было, только расходы.

Минфин пишет, что ИП на УСН вправе в течение года перейти с УСН на ПСН по отдельным видам деятельности. По старым или новым видам, не уточняет (письмо от 09.06.2021 № 03-11-11/45412).

У кого-то было такое, что уже существующий вид деятельности хотели перевести на патент? Претензий не было от ИФНС?».

На «Клерке» недавно о подобном писали со ссылкой на письмо налоговиков. Там вывод — ИП, взяв патент, не утрачивает право на УСН.

Центр обучения «Клерка» приглашет прослушать запись вебинара «Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения».

А вот что пишут в комментариях:

«ИП не переходит с УСН на ПСН. Он добавляет ПСН. На УСН не переводятся конкретные виды деятельности, эта система налогообложения в целом налогоплательщика. Поэтому ничего не мешает купить патент в середине года на любую деятельность».

И еще пишут, что нет никаких ограничений:

«У ИФНС претензии зачастую на ровном месте. Ограничений нет таких, смело берите патент, если выгодно».

У кого-то мнение, что НК такое запрещает:

«Да как же нет? НК запрещает переход с УСН на иные режимы добровольно в течении года».

На это пишут, что УСН никуда не денется:

«Так на УСН они и останутся. Патент на определённый вид деятельности. Можно для успокоения провести какую-то мелкую реализацию по другой деятельности, оказать копеечную услугу или в аренду сдать что-нибудь ненужное».

Кроме того, напомнили, что в глеве НК про ПСН об ОКВЭДах нет упоминания вообще:

«Люди, опомнитесь, причем тут вообще ОКВЭД? Вы где такое слово в главе по ПСН видели?».

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