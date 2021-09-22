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Доход от продажи квартиры в 3-НДФЛ можно уменьшить или на вычет, или на расходы. Выбирайте что-то одно

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Рубрика 3-НДФЛ
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При продаже жилья применить в декларации 3-НДФЛ одновременно и вычет (1 млн. рублей), и фактические расходы, не получится.

НК не предусматривает такой щедрости. Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/69443 от 27.08.2021.

В документе сообщается, что одновременное уменьшение суммы доходов от продажи недвижимого имущества на размер имущественного налогового вычета, и на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого проданного недвижимого имущества, не предусмотрено.

Таким образом, доходы, которые вы получили от продажи недвижимости, можно уменьшить или на размер вычета, или на сумму фактических расходов. Которые надо будет документально подтвердить

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