Доход от продажи квартиры в 3-НДФЛ можно уменьшить или на вычет, или на расходы. Выбирайте что-то одно

При продаже жилья применить в декларации 3-НДФЛ одновременно и вычет (1 млн. рублей), и фактические расходы, не получится.

НК не предусматривает такой щедрости. Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/69443 от 27.08.2021.

В документе сообщается, что одновременное уменьшение суммы доходов от продажи недвижимого имущества на размер имущественного налогового вычета, и на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого проданного недвижимого имущества, не предусмотрено.