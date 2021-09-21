👺 Мошенники начали красть SIM-карты и менять пароли от банков

В первом квартале 2021 года было украдено более 1 тыс. чужих телефонных номеров.

Мошенники получают доступ к соцсетям, требуют выкупы и взламывают банковские приложения.

Об этом рассказал аналитик компании-разработчика ПО для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский, сообщают «Известия».

«С помощью чужой SIM-карты злоумышленник может получить доступ к мессенджерам, социальным сетям, электронной почте мобильного абонента.

Кроме того, с нелегально полученной SIM-картой они могут получить доступ к мобильному банку»,

— рассказал аналитик.

Как отметил Станислав Жураковский, в первом полугодии 2020 года было совершено около 500 тыс. краж чужих номеров. А в с января по июнь 2021 года — в два раза больше, около 1 тыс.

Как правило, SIM-карты оформляют через поддельные доверенности у операторов связи. А потом используют для мошеннических схем.

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