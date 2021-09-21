Приставы загоняют коллекторов проверками. Для них готовят новые показатели

В Минюсте планируют утвердить для судебных приставов новые показатели по контролю деятельности коллекторов. К примеру, не менее 95% проверок, по итогам которых будут выписаны штрафы. Приказ вступит в силу с 3 марта 2022 года.

Об этом рассказали в телеграм-канале «Силовой блок Замкадья».

По мнению авторов канала, с такими показателями от коллекторов мало что останется. Те же 50% плановых проверок, где должны найти нарушения. А по внеплановым — уже 70%. Ну а штрафы должны быть выписаны уже в 95% случаев проверок. Придираться будут, что называется, к фонарному столбу.