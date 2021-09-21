😱 ИП без ЭЦП, ЛК и понимания, что нужно вовремя сдавать декларацию в свою инспекцию. Что ему грозит?

Что ожидать ИП, который деятельности не вел, декларацию за 2019 не сдавал (даже нулевую)? Потом он сменил прописку, а декларацию подал в старую налоговую. Теперь словил блокировку, и, видимо, будут штрафы.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги. История про ИП-раздолбая, с вопросами. Без сотрудников, УСН 6%, хотя это не особо существенно.

Зарегистрирован в ноябре 2019, оборотов в 2019 не было, решил, что ничего Родине не должен, в том числе декларацию. С 2020 обороты есть, обратился за годовой декларацией, подготовила, отдала 29 марта с инструкциями, с какими танцами нужно отправить по почте.

Налог заплатил. Декларацию, говорит, что отправил. Но! Ничего, подтверждающего дату отправки, у него в руках нет. Ну... вот так. Раздолбай же.

И вот объявился сегодня зайка и плачет — счета заблокировали. И вишенка на торте — он 2 апреля сменил прописку, и его передали в новую налоговую, которая и вынесла два решения о блокировке. Один расчётный счет за несдачу 2019-го, второй — за несдачу 2020-го...

Вопросы такие:

Правильно ли я понимаю, что в новую налоговую надо сдать обе декларации текущей датой? ОКТМО в декларациях при этом ставим по месту старой прописки? Уплатили налог за 2020 точно по старому ОКТМО, хотя посмотрела я сейчас дату платёжки, а она 23 апреля... То есть, прописан он был уже по новому адресу, но кто ж об этом знал, кроме него... Штраф за несдачу. За 2019 — 1000 руб., это понятно. А вот за 2020? В статье 119 говорится о процентах от неуплаченного налога. Но здесь-то он уплачен, просто декларация неизвестно где. А сумма налога ощутимая.

Чего ждать?».

В комментариях пишут, что за 2020-й год — тоже 1 тыс.руб. штраф:

«По последнему вопросу только могу сказать. Тоже 1 тыс. руб. Недоимки нет. У меня была такая ситуация, заплатил налог, сдал декларацию. Потом оказалось, что декларацию не приняли (были ошибки при заполнении), пересдал уже поздно. 1 тыс. пришлось отдать».

Заодно напомнили, что при переезде ИП в другую налоговую, в старую сдаваться уже нельзя:

«Когда ИП переезжает в другую налоговую, сдать в старую уже ничего нельзя, они не примут, т.к. такого налогоплательщика у них нет. Это из личного опыта. Поэтому надо сдавать в новую, и уточнять платеж на верные реквизиты».

А у кого-то легко перевели, ничего не уточняли:

«У меня ИП в этом году перевелся с волгоградской области в московскую. В КРСБ все налоги легли красиво без проблем. Ничего уточнять не пришлось. Перевели быстро».

Кроме того, советуют заказать сверку:

«Сверку возьмите, и посмотрите, на каком ОКТМО УСН. Так и сдавайте. Варианты могут быть разные. Как все на новом, так и частями между новым и старым. Если декла ляжет на уже уплаченное, то штраф только 1 тыс.».

И напомнили, что все есть в Личном кабинете. Однако автор пишет, что у него нет ЛК:

«У ИП-раздолбая нет ЛК, потому что лень делать ЭЦП... Но обещал заняться».

Чтобы просто посмотреть, в ЛК ЭЦП не нужна. Но те же декларации отправлять — точно нужно. Автор и пишет, что теперь пусть делает: