💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.
ЦБ обновил требования к высокорисковым клиентам для антиобнальной платформы «Знай своего клиента». Им разрешат проводить больше операций, и даже вернут деньги с заблокированных счетов после ликвидации.
О «Светофоре» от ЦБ, по которому будут искать обнальщиков, на «Клерке» писали. Законопроект пока в Думе, и вот сейчас к нему подготовили правки.
Порядок работы с низкорисковыми клиентами остался без изменения — банки не должны будут отказывать таким компаниям или ИП, если они проводят операции между собой. Однако если у банка возникнут подозрения в том, что клиент совершает операцию с целью легализовать преступные доходы — степень риска клиента будет повышена.
В проекте закона ЦБ решил разграничить банки на тех, кто при работе с «желтыми» и «красными» клиентами будет использовать информацию от платформы ЗСК, и на тех, кто будет принимать решения самостоятельно. Последние будут вправе отказывать компаниям и ИП со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение.Если же банк в работе использует платформу ЗСК, у него возникнут обязательства по работе с клиентами из красной зоны.
- Банк не должен проводить транзакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете.
- Нельзя будет выдавать средства клиенту или переводить деньги на другой счет при расторжении договора.
- Переводы с помощью дистанционного банковского обслуживания будут заблокированы, компания или ИП сможет их использовать только для информационного обмена с банками.
- Выплата недоначисленной зарплаты сотрудникам. Но ее сумма не должна превышать ту, что перечислялась за месяц до начала проблем у клиента.
- Выплаты в целях «обеспечения жизнедеятельности» предпринимателя и членов его семьи, но не более 30 тыс. руб. в месяц на человека.
- Погашение задолженности по налогам и сборам, выплаты по кредитам, выплаты компенсаций по ТК (это оставили).
«Вопрос, связанный с перечислением остатка денежных средств в бюджет со счетов лиц с высоким уровнем риска проведения подозрительных операций, широко обсуждался при внесении на рассмотрение в Госдуму первоначальной редакции законопроекта. Данное предложение вызвало критику, и поэтому было предложено другое решение», — пояснили в ЦБ.По материалам «РБК».