💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.

ЦБ обновил требования к высокорисковым клиентам для антиобнальной платформы «Знай своего клиента». Им разрешат проводить больше операций, и даже вернут деньги с заблокированных счетов после ликвидации.

О «Светофоре» от ЦБ, по которому будут искать обнальщиков, на «Клерке» писали. Законопроект пока в Думе, и вот сейчас к нему подготовили правки.

Порядок работы с низкорисковыми клиентами остался без изменения — банки не должны будут отказывать таким компаниям или ИП, если они проводят операции между собой. Однако если у банка возникнут подозрения в том, что клиент совершает операцию с целью легализовать преступные доходы — степень риска клиента будет повышена.

В проекте закона ЦБ решил разграничить банки на тех, кто при работе с «желтыми» и «красными» клиентами будет использовать информацию от платформы ЗСК, и на тех, кто будет принимать решения самостоятельно. Последние будут вправе отказывать компаниям и ИП со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение.

Если же банк в работе использует платформу ЗСК, у него возникнут обязательства по работе с клиентами из красной зоны.

Банк не должен проводить транзакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете.

Нельзя будет выдавать средства клиенту или переводить деньги на другой счет при расторжении договора.

Переводы с помощью дистанционного банковского обслуживания будут заблокированы, компания или ИП сможет их использовать только для информационного обмена с банками.

При этом регулятор расширил перечень операций, которые останутся доступны высокорисковым клиентам:

Выплата недоначисленной зарплаты сотрудникам. Но ее сумма не должна превышать ту, что перечислялась за месяц до начала проблем у клиента.

Выплаты в целях «обеспечения жизнедеятельности» предпринимателя и членов его семьи, но не более 30 тыс. руб. в месяц на человека.

Погашение задолженности по налогам и сборам, выплаты по кредитам, выплаты компенсаций по ТК (это оставили).

Кроме того, с заблокированных счетов деньги клиент из «красной зоны» сможет вернуть (в предыдущей редакции их забирал бюджет). После попадания в «Красную зону», клиент сможет в течение 6 месяцев обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и попытаться оспорить это решение. Если откажут — обратиться в суд. Если откажут и в суде, то тогда ФНС исключит его из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), и вернуть деньги с заблокированного счета.

«Вопрос, связанный с перечислением остатка денежных средств в бюджет со счетов лиц с высоким уровнем риска проведения подозрительных операций, широко обсуждался при внесении на рассмотрение в Госдуму первоначальной редакции законопроекта. Данное предложение вызвало критику, и поэтому было предложено другое решение», — пояснили в ЦБ.