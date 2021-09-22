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💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

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Рубрика Банки
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Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.

ЦБ обновил требования к высокорисковым клиентам для антиобнальной платформы «Знай своего клиента». Им разрешат проводить больше операций, и даже вернут деньги с заблокированных счетов после ликвидации.

О «Светофоре» от ЦБ, по которому будут искать обнальщиков, на «Клерке» писали. Законопроект пока в Думе, и вот сейчас к нему подготовили правки.

Порядок работы с низкорисковыми клиентами остался без изменения — банки не должны будут отказывать таким компаниям или ИП, если они проводят операции между собой. Однако если у банка возникнут подозрения в том, что клиент совершает операцию с целью легализовать преступные доходы — степень риска клиента будет повышена.

В проекте закона ЦБ решил разграничить банки на тех, кто при работе с «желтыми» и «красными» клиентами будет использовать информацию от платформы ЗСК, и на тех, кто будет принимать решения самостоятельно. Последние будут вправе отказывать компаниям и ИП со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение.

Если же банк в работе использует платформу ЗСК, у него возникнут обязательства по работе с клиентами из красной зоны.

  • Банк не должен проводить транзакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете.
  • Нельзя будет выдавать средства клиенту или переводить деньги на другой счет при расторжении договора.
  • Переводы с помощью дистанционного банковского обслуживания будут заблокированы, компания или ИП сможет их использовать только для информационного обмена с банками.
При этом регулятор расширил перечень операций, которые останутся доступны высокорисковым клиентам:

  • Выплата недоначисленной зарплаты сотрудникам. Но ее сумма не должна превышать ту, что перечислялась за месяц до начала проблем у клиента.
  • Выплаты в целях «обеспечения жизнедеятельности» предпринимателя и членов его семьи, но не более 30 тыс. руб. в месяц на человека.
  • Погашение задолженности по налогам и сборам, выплаты по кредитам, выплаты компенсаций по ТК (это оставили).
Кроме того, с заблокированных счетов деньги клиент из «красной зоны» сможет вернуть (в предыдущей редакции их забирал бюджет). После попадания в «Красную зону», клиент сможет в течение 6 месяцев обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и попытаться оспорить это решение. Если откажут — обратиться в суд. Если откажут и в суде, то тогда ФНС исключит его из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), и вернуть деньги с заблокированного счета.

«Вопрос, связанный с перечислением остатка денежных средств в бюджет со счетов лиц с высоким уровнем риска проведения подозрительных операций, широко обсуждался при внесении на рассмотрение в Госдуму первоначальной редакции законопроекта. Данное предложение вызвало критику, и поэтому было предложено другое решение», — пояснили в ЦБ.

По материалам «РБК».

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