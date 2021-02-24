Светофор от ЦБ будет бесцветным. Проект о делении банковских клиентов на группы риска переписали

В Госдуму внесли законопроект № 1116371-7, который вводит оценку риска проведения юридическими лицами и ИП подозрительных банковских операций. Поправки, в частности, вносятся в главный антиотмывочный закон 115-ФЗ.

Добавим, что сейчас в 115-ФЗ к «плохим операциям» относят операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вместо этого будет понятие подозрительных операций.

Что планировали раньше

Напомним, ранее аналогичный проект уже был внесен в Госдуму и мы о нем рассказывали.

Этот проект предусматривал разделение банковских клиентов на 3 группы по уровню вовлеченности их в подозрительные операции: красную, желтую и зеленую — так называемый, светофор от ЦБ.

Для красных предусмотрено много запретов — они не могут тратить свои деньги и получать деньги от клиентов. Более того, с ними расторгнут договор счета, и все деньги на счете уйдут в бюджет.

Этот законопроект был отозван авторами 20 февраля.

Вместо него в Госдуму внесли новый законопроект, который несколько отличается от предыдущего.

Новый светофор

В новом проекте, подготовленном этой же группой авторов, также предполагается деление клиентов на три группы по уровню риска, но эти группы уже не промаркированы цветом:

низкий уровень риска проведения подозрительных операций;

средний уровень риска проведения подозрительных операций;

высокий уровень риска проведения подозрительных операций.

То есть никаких красных, желтых и зеленых клиентов в 115-ФЗ не будет. «Светофор», так сказать, будет бесцветным.

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Критерии

На базе Банка России будет создан централизованный информационный сервис — Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК).

Для деления банковских клиентов на группы риска Банк России будет применять специальные критерии.

Эти критерии будут основываться на информации о видах и характере деятельности юрлиц и ИП, об операциях по их счетам в банках, об учредителях и руководителях, об аффилированности с иными юрлицами и ИП, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти и иной информации.

Критерии Платформы ЗСК настраиваются таким образом, чтобы присваивать низкий уровень риска лицам, ведущим реальную хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций.

Средний уровень риска присвоят лицам, совмещающим реальную и теневую части хозяйственной деятельности, обеспечивающим вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор экономики, участвующим в теневом обороте неучтенной наличной выручки, ведущим деятельность в секторах экономики с повышенными рисками.

Высокий уровень риска будет присваиваться лицам, которые:

не осуществляют реальной хозяйственной деятельности;

регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами;

затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций;

обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.

Дано определение подозрительных операций.