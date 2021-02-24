Светофор от ЦБ будет бесцветным. Проект о делении банковских клиентов на группы риска переписали

В Госдуму внесли законопроект № 1116371-7, который вводит оценку риска проведения юридическими лицами и ИП подозрительных банковских операций. Поправки, в частности, вносятся в главный антиотмывочный закон 115-ФЗ.
Добавим, что сейчас в 115-ФЗ к «плохим операциям» относят операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Вместо этого будет понятие подозрительных операций.
Что планировали раньше
Напомним, ранее аналогичный проект уже был внесен в Госдуму и мы о нем рассказывали.
Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта
Этот проект предусматривал разделение банковских клиентов на 3 группы по уровню вовлеченности их в подозрительные операции: красную, желтую и зеленую — так называемый, светофор от ЦБ.
Для красных предусмотрено много запретов — они не могут тратить свои деньги и получать деньги от клиентов. Более того, с ними расторгнут договор счета, и все деньги на счете уйдут в бюджет.
Этот законопроект был отозван авторами 20 февраля.
Вместо него в Госдуму внесли новый законопроект, который несколько отличается от предыдущего.
Новый светофор
В новом проекте, подготовленном этой же группой авторов, также предполагается деление клиентов на три группы по уровню риска, но эти группы уже не промаркированы цветом:
- низкий уровень риска проведения подозрительных операций;
- средний уровень риска проведения подозрительных операций;
- высокий уровень риска проведения подозрительных операций.
То есть никаких красных, желтых и зеленых клиентов в 115-ФЗ не будет. «Светофор», так сказать, будет бесцветным.
Критерии
На базе Банка России будет создан централизованный информационный сервис — Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК).
Для деления банковских клиентов на группы риска Банк России будет применять специальные критерии.
Эти критерии будут основываться на информации о видах и характере деятельности юрлиц и ИП, об операциях по их счетам в банках, об учредителях и руководителях, об аффилированности с иными юрлицами и ИП, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти и иной информации.
Критерии Платформы ЗСК настраиваются таким образом, чтобы присваивать низкий уровень риска лицам, ведущим реальную хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций.
Средний уровень риска присвоят лицам, совмещающим реальную и теневую части хозяйственной деятельности, обеспечивающим вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор экономики, участвующим в теневом обороте неучтенной наличной выручки, ведущим деятельность в секторах экономики с повышенными рисками.
Высокий уровень риска будет присваиваться лицам, которые:
- не осуществляют реальной хозяйственной деятельности;
- регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами;
- затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций;
- обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.
Дано определение подозрительных операций.
Подозрительные операции — это операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в преступных целях, в том числе в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.