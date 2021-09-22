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ИП зарегистрирован в одном регионе, а деятельность у него в другом. Какие есть проблемы?

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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ИП может зарегистрироваться где угодно, также, как и вести деятельность. Даже если регионы регистрации и деятельности не совпадают. Но есть несколько нюансов со сдачей отчетности и уплатой НДФЛ за сотрудников, если они есть. 

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, ИП зарегистрирован в Дагестане и поставлен на учёт. Работает в Москве, это нормально? Отчёты все в Дагестан отправлять? В Москву он не должен переводиться, если деятельность в Москве осуществляет?».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения».

В комментариях пишут, что это нормально:

«Это нормально, в Москву переводиться не нужно. Отчеты сдаёт в по месту регистрации. Есть нюансы при патентной системе налогообложения: стоимость патента — по месту ведения деятельности, т.е. в Москве».

А еще спросили, на какой системе предприниматель. Автор пишет, что УСН. На это ответили:

«Вам по месту регистрации ИП все платить и отчитываться, т.к. вы на УСН».

А кроме того, дали небольшое разъяснение по системам налогообложения у ИП, если он работает не по месту регистрации:

«Если ИП применяет УСН или ОСНО, перечислять НДФЛ с доходов всех сотрудников нужно в инспекцию по месту жительства ИП. В эту же инспекцию подается расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ по сотрудникам. Предприниматели, которые ведут деятельность на патентной системе, перечисляют НДФЛ в инспекцию, где они стоят на учете в связи с ведением такой деятельности».

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