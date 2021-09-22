ИП зарегистрирован в одном регионе, а деятельность у него в другом. Какие есть проблемы?

ИП может зарегистрироваться где угодно, также, как и вести деятельность. Даже если регионы регистрации и деятельности не совпадают. Но есть несколько нюансов со сдачей отчетности и уплатой НДФЛ за сотрудников, если они есть.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, ИП зарегистрирован в Дагестане и поставлен на учёт. Работает в Москве, это нормально? Отчёты все в Дагестан отправлять? В Москву он не должен переводиться, если деятельность в Москве осуществляет?».

В комментариях пишут, что это нормально:

«Это нормально, в Москву переводиться не нужно. Отчеты сдаёт в по месту регистрации. Есть нюансы при патентной системе налогообложения: стоимость патента — по месту ведения деятельности, т.е. в Москве».

А еще спросили, на какой системе предприниматель. Автор пишет, что УСН. На это ответили:

«Вам по месту регистрации ИП все платить и отчитываться, т.к. вы на УСН».

А кроме того, дали небольшое разъяснение по системам налогообложения у ИП, если он работает не по месту регистрации: