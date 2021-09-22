Сотрудник допустил незначительную ошибку. Уволить нельзя, помиловать

Работодатель не может уволить работника за ошибку, которую легко исправить. Но можно сделать замечание или выговор, считает Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф:

«В связи с большой нагрузкой работник пропустил в документах незначительную ошибку. Эти документы можно исправить и подписать снова. Можно ли уволить работника за допущенную ошибку?»

В Роструде ответили, что за такуюможно применить к работнику только дисциплинарное взыскание в виде

Уволить можно только в тех случаях, если ошибки совершались много раз и сотрудник уже имеет дисциплинарное взыскание.

Но в этом случае надо привлечь сотрудника к дисциплинарке. А весь процесс

Редакция «Клерка» напоминает, что для дисциплинарки надо придерживаться следующего алгоритма действий:

зафиксировать проступок сотрудника; проверить соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности; потребовать от работника объяснение в письменной форме; составить акт, если работник не представил объяснение в установленный срок; оценить основания для применения взыскания после объяснений сотрудника; оформить приказ о наложении дисциплинарного взыскания и ознакомить с ним сотрудника; составить приказ об увольнении, внести запись в трудовую и произвести окончательный расчет, если работник был уволен по дисциплинарному взысканию.

Сотрудник нарушает дисциплину: как уволить грамотно — читать тут.