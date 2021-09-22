Налоговики не хотят зачесть переплату по НДС из-за ошибки в заявлении, которой нет

Налоговики отказывают в зачете переплаты по НДС. Основание — не указали в заявлении статус налогоплательщика, хотя на деле он указан. Но тут хоть что-то ответили, потому что у кого-то заявление на зачет переплаты по НДФЛ просто пропало из ЛК.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Написали в ИФНС заявление на зачёт переплаты по прибыли на НДС. Получили отказ с формулировкой „в заявлении не указан статус НП НДС“. Пересмотрела всю форму заявления, но где такой статус можно указать так и не поняла. В заявлении заполнены все „окошки“, которые есть. Может кто-то сталкивался с таким?».

В комментариях показали, в какой строке статус налогоплательщика указывать:

Автор пишет, что все это у них заполено. Стоит цифра «1», иных окошек для этого там нет.

У кого-то подобный случай был. Все решила жалоба:

«Скорее всего у них косяк. У меня было такое, отправляю заявление с приложением 4 листов, а инспектор получает только на 3-х. Писала жалобу, быстро перезвонили и решили вопрос».

А у кого-то еще вечелее — заявление просто исчезло:

«Ха! У меня вообще заявление о зачёте переплаты по НДФЛ исчезло! Прям из личного кабинета налогоплательщика. В распечатанном виде есть, а там — нет. Очень удобно, я считаю! Просто лайфхак от ИФНС № 33! Удалил — и не надо отказ писать, придумывать там что-то».

Кому-то даже дозвониться не удается. А вообще, советуют перезачет через ЛК отправлять.