Невакцинированным сотрудникам отказывают в летнем отпуске. И это законно

Как заставить сотрудников сделать прививку от коронавируса? Некоторые работодатели в качестве мотивации используют график отпусков.

На портал Роструда обратился работник, у которого был запланирован отпуск на август 2022 года. Пожелания сотрудника учли при составлении графика отпусков.

Но потом человеку объявили, что из-за отказа сделать прививку отпуска летом ему не видать.

Руководитель компании выпустил нормативный акт, по которому невакцинированные сотрудники могут ходить в отпуск только осенью и зимой. Отпуск в более благоприятное время года положен только вакцинированным.

Законна ли такая дискриминация, спрашивает человек.

Роструд пояснил, что перед составлением графика работник может выразить свое мнение о том, какой период календарного года является удобным для использования отпуска. Но учитывать данное мнение или нет, решает работодатель.

Если сотрудник не относится к льготным категориям (многодетные и т.д.), которые имеют право на выбор времени отпуска, он должен смириться и идти в отпуск тогда, когда его туда отправляет работодатель.

Регулирование процесса предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляет работодатель, который составляет и утверждает график отпусков, своевременно предупреждает работника о времени начала и окончания отпуска.