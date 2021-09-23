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Работодатель оплатил патент за иностранца и переезд. Минфин рассказал, какие налоги надо уплатить, а какие — нет

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Рубрика Иностранные работники
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Работодатель может оплатить за иностранца патент и расходы на переезд. НДФЛ со стоимости патента надо удержать и перечислить, а расходы по переезду можно учесть при расчете налога на прибыль.

Об это рассказал Минфин в письме от 18.08.2021 № 03-01-10/66518.

НДС с суммы переезда

Если работодатель оплатил командировку или переезд сотруднику, то НДС можно принять к вычету.

Но только при выполнении всех условий:

  • есть первичные документы, в том числе по оплате (чек, платежное поручение);
  • работник заполнил отчет о служебной поездке/переезде.

Налог на прибыль

Компания может учесть расходы на оплату переезда при расчете налога на прибыль. Но только в том случае, если они документально подтверждены, экономически обоснованы и прописаны в трудовом договоре, коллективном договоре или других положениях.

Согласно ст. 169 ТК, работодатель обязан компенсировать сотруднику расход на переезд в другую местность и расходы на жилье. А ст. 264 НК разрешает учитывать такие выплаты в расходах при расчете налога на прибыль.

НДФЛ с оплаты переезда

Как говорилось ранее, работодатель обязан возместить сотруднику расходы по переезду в другую местность. Поэтому удерживать и уплачивать НДФЛ с сумм возмещения расходов на проезд не надо.

Но для этого надо, чтобы обязанность работодателя по возмещению проезда была указана в трудовом договоре, коллективном договоре или других локальных нормативных актах.

НДФЛ с суммы уплаченного патента

Компания должна удержать с работника и перечислить НДФЛ, если она уплатила за иностранного сотрудника патент на трудовую деятельность.

Оплата патента — обязанность иностранца. Если патент оплатила компания-работодатель, то это признается экономической выгодой.

А значит надо удержать и перечислить НДФЛ.

Исключение — если патент был оплачен не компанией, а физлицом. Например, за личные деньги руководителя.

Страховые взносы

С суммы расходов на оплату патента и переезда иностранного работника надо перечислить страховые взносы.

Так как такие расходы не относятся к необлагаемым согласно ст. 422 НК.

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