Работодатель оплатил патент за иностранца и переезд. Минфин рассказал, какие налоги надо уплатить, а какие — нет

Работодатель может оплатить за иностранца патент и расходы на переезд. НДФЛ со стоимости патента надо удержать и перечислить, а расходы по переезду можно учесть при расчете налога на прибыль.
Об это рассказал Минфин в письме от 18.08.2021 № 03-01-10/66518.
НДС с суммы переезда
Если работодатель оплатил командировку или переезд сотруднику, то НДС можно принять к вычету.
Но только при выполнении всех условий:
- есть первичные документы, в том числе по оплате (чек, платежное поручение);
- работник заполнил отчет о служебной поездке/переезде.
Налог на прибыль
Компания может учесть расходы на оплату переезда при расчете налога на прибыль. Но только в том случае, если они документально подтверждены, экономически обоснованы и прописаны в трудовом договоре, коллективном договоре или других положениях.
Согласно ст. 169 ТК, работодатель обязан компенсировать сотруднику расход на переезд в другую местность и расходы на жилье. А ст. 264 НК разрешает учитывать такие выплаты в расходах при расчете налога на прибыль.
НДФЛ с оплаты переезда
Как говорилось ранее, работодатель обязан возместить сотруднику расходы по переезду в другую местность. Поэтому удерживать и уплачивать НДФЛ с сумм возмещения расходов на проезд не надо.
Но для этого надо, чтобы обязанность работодателя по возмещению проезда была указана в трудовом договоре, коллективном договоре или других локальных нормативных актах.
НДФЛ с суммы уплаченного патента
Компания должна удержать с работника и перечислить НДФЛ, если она уплатила за иностранного сотрудника патент на трудовую деятельность.
Оплата патента — обязанность иностранца. Если патент оплатила компания-работодатель, то это признается экономической выгодой.
А значит надо удержать и перечислить НДФЛ.
Исключение — если патент был оплачен не компанией, а физлицом. Например, за личные деньги руководителя.
Страховые взносы
С суммы расходов на оплату патента и переезда иностранного работника надо перечислить страховые взносы.
Так как такие расходы не относятся к необлагаемым согласно ст. 422 НК.