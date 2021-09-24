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👉 Работодатель не может запретить дистанционщику переехать за границу на ПМЖ

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Рубрика Трудовые отношения
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Дистанционщик имеет право выбирать свое постоянное место жительства. И не важно, будет сотрудник жить в России или в другой стране.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф.

«По трудовому договору у меня дистанционный формат работы, хочу переехать в Респ. Беларусь на постоянное место жительства, может ли работодатель мне запретить покидать пределы РФ?».

Роструд ответил, что работодатель не имеет права запрещать сотруднику переезд. И сослался на ст. 3 ТК.

Работника нельзя ограничивать в его выборе. Если это никак не связано с деловыми качествами и не повлияет на работу.

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