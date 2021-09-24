Налоговики дошли до кассации, пытаясь доказать дробление. И в третий раз суд сказал им «нет»

Бизнес в кассации успешно доказал налоговикам, что его группа компаний — это не дробление с занижением налогов. Это нормальная группа компаний, и свои претензии на 22 млн доначислений налоговики пусть оставят себе.

Рассказал налоговый юрист Константин Чупырь на своей странице в Facebook.

«Не дробление, а холдинг.

Компанию ПКФ Пекоф (производитель чемоданов, чья история начинается аж с 1956 года) обвинили в дроблении бизнеса.

Шесть связанных компаний на УСН и ЕНВД, по мнению налоговиков, позволяли экономить на налогах. Все как обычно — один адрес и материальная база, единая бухгалтерия, кадры, контакты и товарный знак. Подконтрольность одному лицу, беспроцентные займы гоняли. Имущество раскидали — чтобы налог на имущество не платить. Но компания сумела объяснить цель создания каждой компании (лучше читать первую инстанцию — решение можно разобрать по фразам).

1. Создание торгового дома, куда ушла розница, позволила обществу не отвлекать средства на содержание торговых точек (аренда помещений, покупка торгового оборудования и иные сопутствующие платежи), а также на содержание персонала, занимающегося розничной продажей (заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды).

2. Создание второй компании было связано с выходом из состава акционеров нескольких физиков, которые решили на основе обособленного имущества организовать свой бизнес.

3. Третью компанию создавали для запуска совместного проекта с итальянцами (о чем имелся бизнес-план, контракт о намерениях). Иностранные партнёры предъявили ряд требований: производитель продукции по их технологиям не мог работать под другими брендами. До конца осуществить совместный с итальянцами проект не удалось из-за финансовых трудностей и таможенных барьеров. Так что компания стала шить по российским технологиям.

4, 5, 6. Создание ещё трёх компаний объяснялось и вовсе шагом навстречу властям.

«Правительство Пензенской области неоднократно собирало руководителей организаций и предлагало организовать производство в области, предлагало организовывать самостоятельные организации, помогать им в становлении, что не рассматривалось как дробление бизнеса».

Вот и создали новые предприятия по пошиву кожгалантерейной продукции как в г. Пенза, так и в районах Пензенской области.

Что важно — организации создавались без уменьшения объемов производства и налоговой нагрузки на ЗАО ПТФ «Пекоф» для целей самостоятельного ведения бизнеса. Каждая компания имела свой персонал и техническую базу (оборудование, помещение и т.д.).

Излюбленный аргумент проверяющих о закупе сырья через основную компанию также объяснялся очень просто.

«Вышеуказанные организации покупают сырье, фурнитуру, раскрой у ЗАО ПТФ „Пекоф“ (участник ВЭД, имеет налаженные контакты с китайцами), так как это экономически выгодно, поскольку покупка материала маленьким объемом и кройка его вручную значительно увеличивают себестоимость товара».

Итог: −21,9 млн. руб.».

Постановление АС ПО от 04.08.2021 по делу №А49-4003/20 можно скачать во вложении.

На «Клерке» об этом деле писали, когда оно ходило по предыдущим инстанциям. И ведь уже третья инстанция указывает налоговикам, что нет тут дробления с целью уклонения от налогов. Нет и все. Но куш в почти 22 млн руб. не дает им покоя. Интересно, пойдут ли они в Верховный суд?