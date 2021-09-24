Налоговики доначислили почти 2 млн компании из-за отсутствия путевых листов. Суды им объяснили, что требования незаконны — путевые листы должен был составлять арендодатель (владелец) автотранспорта, а не арендатор

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«Компания „ПТНЗ-Сервис“ выполняла работы по очистке и благоустройству территории Первоуральского новотрубного завода и привлекла субподрядчика — ООО „Дорожник“.

По итогам выездной проверки налоговая решила, что „Дорожник“ выполнил гораздо меньший объем работ, чем указано в счетах-фактурах. Якобы часть работ выполнил другой исполнитель. Свои выводы налоговая сделала на основе того, что у „Дорожника“ нет части путевых листов. Инспекция доначислила НДС (1,4 млн рублей), пени (более 500 тыс рублей) , штраф (более 60 тыс рублей).

Но суды отменили доначисления, потому что:

компания использовала в работах транспорт, арендованный вместе с экипажем. За исправность и сохранность техники в этом случае несет арендодатель. Составлять путевые листы должен тоже он;

наличие недочетов в оформлении путевых листов само по себе не является нарушением, если инспекцией не опровергнута реальность операций.

Дело № А60-5524/2020».

Дело дошло уже до кассации. В первой инстанции суд отменил требования по доначисленному НДС на сумму 169 002,30 руб. В апелляции — суд признал решение инспекции незаконным. Кассация поддержала апелляцию.

Постановление АС УО от 21 июня 2021 г., дело №А60-5524/2020, можно скачать во вложении.