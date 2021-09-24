Продаете товары физлицам? Сводный счет-фактуру ежедневно делать не надо

При продаже товаров физлицам надо составлять сводный счет-фактуру. Ежедневно — не обязательно. Можно раз в квартал.

Сводный счет-фактуру оформляют магазины, которые продают товар с НДФС физлицам.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:

«Добрый день, розничный магазин реализует свои товары физическим лицам через интернет площадки. Можно ли выписать один сводный счет-фактуру за день на все продажи».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Вы можете делать квартальный счет-фактуру.

Поскольку физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают, счета-фактуры по товарам, оплаченным физическими лицами в безналичном порядке, возможно выписывать в одном экземпляре для учета данных товаров продавцом по итогам налогового периода.

Письмо Минфина от 25.01.2019 № 03-07-11/4320

При этом строку 5а можно не заполнять. Письмо ФНС от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@».

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