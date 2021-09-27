Как понять, какое имущество налоговики считают недвижимым, а какое — не считают? Бесплатный вебинар

За движимое имущество налоги не платят. Но часто очень трудно доказать налоговикам, какое именно имущество является движимым, а какое — нет, поскольку НК этот вопрос не регулирует. Значит, нужно изучить позиции ведомств и судов.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС». Он пройдет 28 сентября, начало в 14:00 по Москве.
На вебинаре подробно разберем:
- что говорит законодатель и высшие суды об освобождении движимого имущества от налогов;
- что об этом говорит ФНС и Минфин;
- дела «Лесозавода 25» и «Юг-Новый век» как ключевые ориентиры при квалификации имущества;
- как доказать, что на какое именно имущество налоги можно снизить.
Спикер — Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology.
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