Инспекторы просят пересдать декларации за три года, прикрываясь сбоем

Налоговики просят пересдать декларации по НДС за 2017-2018 годы. Понятно, что они хотят возобновить срок по камеральной проверке, но у них новое объяснение — якобы, виноват сбой системы 2020 года.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У кого есть опыт по уточнениям по НДС по 25 и 21 коду после сбоя в программе ИФНС в 2020 году?

Инспектор просит пересдать все декларации по трем фактурам, принятым в течение 2-х лет (2017, 2018), прошлый бухгалтер уже пошла ему навстречу и пересдала в 2020 несколько деклараций 2018 с верного 01 кода в книге покупок на 25-й (скорее всего, по просьбе ИФНС так), теперь они хотят к этому 25-му иметь 21-й, а по факту это 01. Недоимки нет.

Кто может проконсультировать? Отписки не устраивают».

В комментариях пишут, что если инспектор что-то просит, совершенно не означает, что это нужно делать:

«То, что инспектор просит, не означает, что вы должны. На телефонные просьбы можно совсем не реагировать. Если придет требование, то напишите пояснение. Сдадите уточненки-откроете им период для КНП, что им скорее всего и нужно. Обязанности сдавать уточненную налоговую декларацию в данном случае у вас нет, т.к. неверный код операции не влияет на сумму налога (п. 1 ст. 81 НК)».

Кроме того, если просят по телефону — не мешает попросить в письменном виде:

«Если попросили по телефону, то для начала вежливо попросите прислать официальное требование».

Вот еще несколько мнений, что ничего отправлять не нужно:

«Не шлите. Уточненка — новая камералка . Фиг знает что, там с вашими контргентами. Просить они могут что угодно».

. Фиг знает что, там с вашими контргентами. Просить они могут что угодно». «Уточнять 2017 год — смешно, да и 2018 тоже. Люди, вы сами подставляетесь ».

». «Они хотят сроки для камералки восстановить. Не шлите!».

Вообще, прием не новый — открыть камералку по пропущенному налоговиками периоду. Но прикрывать это сбоем — что-то новенькое.