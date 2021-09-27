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🔪 Налоговая массово банкротит малый бизнес

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Рубрика Банкротство
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Налоговики хотят обанкротить 109 компаний в Белгородской области за долги перед бюджетом. Причем, крупный бизнес они не трогают — под удар попали малые торговые, производственные и строительные компании.

Подавать заявления инспекторы начали в конце августа и начале сентября. Арбитраж пока не начинал их рассматривать, а часть заявлений оставил без движения — налоговики не приложили часть документов. Всего заявлений 109, часть должников — банкротят как отсутствующих. Эта процедура более простая, чем полноценное банкротство, проходит большей частью формально, ее срок — в среднем три месяца.

Как сообщает «Коммерсантъ», подобные кампании против неплательщиков инспекции провели в Тамбовской и Воронежской областях.

А на «Клерке» недавно писали, что налоговики накануне холодов начали банкротить предприятия ЖКХ в Челябинской области. А также о случае банкротства завода, из-за которого ему придется закрыться.

Вообще, целью банкротства необязательно может быть распродажа всего имущества должника и его закрытие. Иногда его применяют для того, чтобы должник просто начал платить. А банкротство отсутствующего должника в данном случае налоговики используют для очистки ЕГРЮЛ.

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