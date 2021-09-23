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Налоговики повально банкротят коммунальщиков несмотря на начало отопительного сезона. Что происходит?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики стали активно применять банкротства, причем так, что бизнес от этого закрывается. Так, в Челябинской области накануне холодов налоговая подала на банкротство коммунальных организаций.

В этом регионе налоговая требует признать банкротами:

  • МУП «Береговская жилищно-эксплуатационная компания» (долг — 1,9 млн рублей, Каслинский район),
  • МУП «Комбинат школьного питания» (854 тыс. рублей, Еманжелинск),
  • МУП «ЖКХ Уйское» (3,65 млн рублей),
  • МУП ЖКХ Еленинского сельского поселения (2,18 млн рублей),
  • МУП «Парижское ЖКХ» (1,5 млн рублей),
  • МУП ЖКХ Балканского сельского поселения (1,8 млн рублей),
  • МУП Аргаяшское водоканализационного хозяйства (281,8 тыс. рублей),
  • МУП «Арсинское ЖКХ» (777 тыс. рублей),
  • МУП ЖКХ села Коелга (1,9 млн рублей).
  • МУП «Каслинский хлебозавод» (долг 1,75 руб.)

Как видим, долги для крупных предприятий не такие уж огромные. Но поскольку законом о банкротстве можно начинать банкротство должника при долге от 300 тыс. руб., и его просрочке на более, чем 3 месяца, то формально налоговая права. Другое дело, если процедуры действительно начнутся, будут ли те же коммунальщики эффективно работать? Тем более, когда контрагенты узнают о банкротстве, они начинают разрывать деловые связи.

По материалам «Znak».

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