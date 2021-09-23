Налоговики повально банкротят коммунальщиков несмотря на начало отопительного сезона. Что происходит?

Налоговики стали активно применять банкротства, причем так, что бизнес от этого закрывается. Так, в Челябинской области накануне холодов налоговая подала на банкротство коммунальных организаций.

В этом регионе налоговая требует признать банкротами:

МУП «Береговская жилищно-эксплуатационная компания» (долг — 1,9 млн рублей , Каслинский район),

, Каслинский район), МУП «Комбинат школьного питания» ( 854 тыс. рублей , Еманжелинск),

, Еманжелинск), МУП «ЖКХ Уйское» ( 3,65 млн рублей ),

), МУП ЖКХ Еленинского сельского поселения ( 2,18 млн рублей ),

), МУП «Парижское ЖКХ» ( 1,5 млн рублей ),

), МУП ЖКХ Балканского сельского поселения ( 1,8 млн рублей ),

), МУП Аргаяшское водоканализационного хозяйства ( 281,8 тыс. рублей ),

), МУП «Арсинское ЖКХ» ( 777 тыс. рублей ),

), МУП ЖКХ села Коелга ( 1,9 млн рублей ).

). МУП «Каслинский хлебозавод» (долг 1,75 руб.)

Как видим, долги для крупных предприятий не такие уж огромные. Но поскольку законом о банкротстве можно начинать банкротство должника при долге от 300 тыс. руб., и его просрочке на более, чем 3 месяца, то формально налоговая права. Другое дело, если процедуры действительно начнутся, будут ли те же коммунальщики эффективно работать? Тем более, когда контрагенты узнают о банкротстве, они начинают разрывать деловые связи.

По материалам «Znak».