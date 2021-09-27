📝Ставить печать прямо на подпись: можно или нельзя?

Недавно на нашем форуме обсуждали вид кавычек на печати. Теперь в этой же компании возникла другая проблема с печатью, в которой, напомним, кавычки-«лапки» вместо «елочек». Выяснилось, что ее ставят не туда, куда следует.

В договорах и первичных документах печать стоит прямо на подписи.

Некоторые контрагенты выразили недовольство и указали на несоответствие такого способа штамповки ГОСТу.

Однако участники обсуждения отметили, что закон не обязывает компании соблюдать ГОСТ по оформлению документов.

В Федеральном законе от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» сказано, что документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе, если иное не установлено законодательством РФ.

А как вы ставите печать? Она перекрывает подпись, задевает ее или стоит обособленно, чтобы подпись хорошо просматривалась?

Обсуждение происходит в теме форума «Печать заходит на подпись в договорах и первичных документах».

Напомним, в прошлом году в юридических кругах активно обсуждали рекомендацию никогда не ставить печать на подпись. На «Клерке» об этом писали.

Есть мнение, что это помешает проведению экспертизы подписи.

Между тем специалисты отмечают, что для проведения экспертизы и получения результата совершенно не важно, стоят печать и подпись рядом, или пересекаются.

По этому вопросу есть два противоположных мнения. 1. Ставя печать на подпись, можно защитить компанию от подделок: так злоумышленникам будет сложнее отсканировать (скопировать) подпись и печать по отдельности и использовать их в своих целях. 2. Печать нужно ставить только рядом с подписью. Иначе печать может использоваться, чтобы скрыть изъяны подписи, выполненной другим лицом.

Совет эксперта такой: у компаний, документы которых скреплены «пересекающимися» подписью и печатью, нет оснований для беспокойства. Также отсутствует необходимость менять регламенты работы и отдельно следить за техникой нанесения этих реквизитов на документы.