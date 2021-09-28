С 1 октября о любых платежах из-за границы узнает Росфинмониторинг

Росфинмониторинг составил список стран, поступления из которых на счета россиян (и компаний) будут отслеживать. Пока информацию будут только собирать, но банки уже понимают, что предстоит много ручной обработки. Скорее всего, требования по контролю будут смягчать.

Рассказали в телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ». Сам список они не дают, это внутренняя информация.

«Стала известна последняя тайна новых изменений в тот самый 115-ФЗ. Напомним, с 1 октября банки будут сообщать в фин. разведку о всех зачислениях денежных средств на их клиентов из иностранных государств, включенных в специальный перечень.

Такой список стран должен подготовить РосФинМониторинг.

И вот вчера вечером РосФин выдал список. К сожалению, опубликовать его не можем, так как он идет с грифом ДСП и не подлежит открытой публикации. Однако, намекнем. Многие эксперты полагали, что там будут две-три экзотические страны типа Ирана и КНДР, но они ошибались. Там стран намного больше и они совсем не экзотические.

Что изменится для обычных граждан и компаний, получающих деньги из заграницы?

Подробные сведения о таких платежах будут у фин. разведки, ведь контролю подлежат операции независимо от суммы, даже возвраты из интернет магазинов. Пока будут просто храниться на сервере для анализа.

Что изменится для банков?

Антиотмывочные службы будут работать в десятки раз больше, для этого им придется сильно раздувать штат, так как их ждет много ручной обработки.

Какие планы на будущее?

Банки, ЦБ и РосФинМониторинг понимают избыточность новых требований, которые были приняты за три дня без каких-либо консультаций с проф. сообществом. К апрелю в планах внести поправки в тот самый 115-ФЗ в части ослабления контроля, например, добавить пороговое суммовое значение».