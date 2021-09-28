Штрафовать работников за грубость к клиентам нельзя

За нарушение трудовых обязанностей или внутренних правил можно применить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение. В том числе за ненормативную лексику в отношении клиентов или дресс-код.
Но штрафовать — нельзя.
Такой ответ дал Минтруд в своем письме от 20 августа 2021 года.
Работодатель имеет право применять дисциплинарное взыскание в отношении работников за нарушение правил трудового договора, трудового распорядка или дисциплины труда.
Виды дисциплинарных взысканий в ст. 192 ТК:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Для некоторых категорий работников предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания, например, для военных.
То есть штрафовать менеджеров или кассиров нельзя. Но за грубость клиенту или нарушение дресс-кода, если такие правила прописаны в ЛНА организации, можно сделать замечание или выговор.