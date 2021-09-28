Штрафовать работников за грубость к клиентам нельзя

За нарушение трудовых обязанностей или внутренних правил можно применить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение. В том числе за ненормативную лексику в отношении клиентов или дресс-код.

Но штрафовать — нельзя.

Такой ответ дал Минтруд в своем письме от 20 августа 2021 года.

Работодатель имеет право применять дисциплинарное взыскание в отношении работников за нарушение правил трудового договора, трудового распорядка или дисциплины труда.

Виды дисциплинарных взысканий в ст. 192 ТК:

замечание;

выговор;

увольнение.

Для некоторых категорий работников предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания, например, для военных.