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Налога с дивидендов в России не будет

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Рубрика Налог на прибыль
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Ставка налога на прибыль не должна зависеть от размера выплачиваемых дивидендов, считает Мишустин.

Об этом премьер-министр сказал на совещании с вице-премьерами:

«Минфину России (А.Г. Силуанову) доработать проект федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее на «Клерке» писали, что Минфин предложил установить дифференцированную ставку по налогу на прибыль в зависимости от объема выплачиваемых дивидендов. Ставку планировали поднять с 20% до 35%.

А вот изменение ставки по НДПИ, обсужденное с бизнесменами, власти поддерживают.

Материал по «ТАСС».

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