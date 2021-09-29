🏦 У «Яндекса» появился «Яндекс Банк»

«Яндекс» переименовал ранее купленный банк «Акрополь» в «Яндекс Банк». Сделку по покупке банка закрыли в середине июля, она обошлась интернет-компании в 1,1 млрд руб.
«Права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания», — сообщили в пресс-службе компании.
Цитата по «Интерфакс».
Сделку по покупке банка закрыли в середине июля. Он обошелся «Яндексу» в 1,1 млрд руб. Вместе с банком компании перешла и его лицензия, ради которой это все и было затеяно.
На «Клерке» ранее писали, что «Яндекс» решил купить банк «Акрополь».
До этого «Яндекс» хотел приобрести «Тинькофф банк», однако сделка была расторгнута. Олег Тиньков объяснил это тем, что они не договорились из-за денег. А в «Яндексе» разрыв сделки вызвал разочарование.