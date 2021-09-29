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Расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок и головной боли: бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Кроме зарплаты бухгалтер может выдавать сотрудниками деньги и по другим поводам — командировочные, подотчет, материальная помощь. Есть и выплаты дивидендов учредителям. Как в этом не запутаться и не наломать дров?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?». Он пройдет 21 октября, начало в 11:00 по Мск.

Расчеты с сотрудниками и учредителями компании — та еще головная боль для многих бухгалтеров.

На вебинаре пошагово разберем самые распространенные случаи:

  • материальная помощь;
  • подарки;
  • командировочные;
  • представительские;
  • компенсация процентов по ипотеке;
  • займы;
  • подотчеты;
  • дивиденды.

Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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