Расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок и головной боли: бесплатный вебинар

Кроме зарплаты бухгалтер может выдавать сотрудниками деньги и по другим поводам — командировочные, подотчет, материальная помощь. Есть и выплаты дивидендов учредителям. Как в этом не запутаться и не наломать дров?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?». Он пройдет 21 октября, начало в 11:00 по Мск.

Расчеты с сотрудниками и учредителями компании — та еще головная боль для многих бухгалтеров.

На вебинаре пошагово разберем самые распространенные случаи:

материальная помощь;

подарки;

командировочные;

представительские;

компенсация процентов по ипотеке;

займы;

подотчеты;

дивиденды.

Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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