Расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок и головной боли: бесплатный вебинар

Кроме зарплаты бухгалтер может выдавать сотрудниками деньги и по другим поводам — командировочные, подотчет, материальная помощь. Есть и выплаты дивидендов учредителям. Как в этом не запутаться и не наломать дров?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?». Он пройдет 21 октября, начало в 11:00 по Мск.
Расчеты с сотрудниками и учредителями компании — та еще головная боль для многих бухгалтеров.
На вебинаре пошагово разберем самые распространенные случаи:
- материальная помощь;
- подарки;
- командировочные;
- представительские;
- компенсация процентов по ипотеке;
- займы;
- подотчеты;
- дивиденды.
Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Запишитесь сейчас.