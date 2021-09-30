🔎 Налоговики назвали два критерия, по которому придут в компанию с проверками по «серым» зарплатам

ФНС проверит компании, в которых зарплата меньше средней по отрасли или меньше регионального МРОТ, на «серые» зарплаты.
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Об этом сообщила региональная налоговая Приморского края на своем сайте.
Работодатели попадут в предпроверочный анализ, если зарплаты сотрудников:
- меньше регионального МРОТ;
- менее среднего размера оплаты труда по отрасли.
Также региональная налоговая просит людей жаловаться на выплату «серой» зарплаты по телефону
Ранее на «Клерке» писали, что налоговики Калужской области также просили жителей жаловаться на неофициальное трудоустройство или «серые» зарплаты.