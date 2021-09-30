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🔎 Налоговики назвали два критерия, по которому придут в компанию с проверками по «серым» зарплатам

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Рубрика Зарплата
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ФНС проверит компании, в которых зарплата меньше средней по отрасли или меньше регионального МРОТ, на «серые» зарплаты.

Ваши зарплаты в конвертах найдут: Минтруд выпускает новый план по легализации занятости — читать тут.

Об этом сообщила региональная налоговая Приморского края на своем сайте.

Работодатели попадут в предпроверочный анализ, если зарплаты сотрудников:

  • меньше регионального МРОТ;
  • менее среднего размера оплаты труда по отрасли.

Также региональная налоговая просит людей жаловаться на выплату «серой» зарплаты по телефону 8 (423) 241-13-51.

аф

Ранее на «Клерке» писали, что налоговики Калужской области также просили жителей жаловаться на неофициальное трудоустройство или «серые» зарплаты.

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