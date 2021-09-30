Могут ввести добровольные взносы в ФСС для самозанятых с правом на больничные

Самозанятым надо дать возможность платить взносы в ФСС и получать больничные и декретные. Эту идею, которая в последнее время обсуждается часто, высказали в «Опоре России».

Там предложили для уплаты взносов использовать приложение «Мой налог».

Напомним, сейчас у самозанятых нет возможности добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию. Это могут делать только ИП.

Глава «Опора России» Александр Калинин заявил: «Мы считаем, что нужно дать возможность тем самозанятым, кто хочет, дополнительно сделать отчисления, через приложение „Мой налог“ стать плательщиками в ФСС».

Но при таком раскладе они должны понимать, что тогда нужно будет заплатить, «может быть, полпроцента дополнительно», чтобы воспользоваться таким видом соцстрахования, отметил Калинин.

Источник: ИА ТАСС