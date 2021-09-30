Вызов на предпроверочный анализ — еще не выездная. Но вполне может ею стать

Выездную налоговую проверку обычно назначают на основании предпроверочного анализа. Но вызов на ППА — это еще не проверка. Эксперты советуют, что брать с собой на комиссию, и как себя вести, чтобы налоговики потом не пришли.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вызов в ИФНС в отдел предпроверочного анализа для дачи пояснений за последние 3 года по ФХД и налогооблагаемой базе — это всегда потом выездная проверка?».

Предпроверочный анализ — это предварительное изучение налоговиками данных для принятия решения по выездной проверке.

В комментариях спросили, запрашивали что нибудь до этого из налоговой:

«А письменные пояснения не запрашивали, сразу вызвали в ИФНС?».

Автор пишет, что запрашивали, им на все развернуто ответили. На это ответили:

«Понятно. У меня была похожая ситуация. Запрос пояснений за три года, по стандартному шаблону, превышение роста расходов над доходами, высокая доля вычетов по НДС, .... Написали пояснения. Потом проверка юридического адреса. Затем вызов директора. Распечатали эти пояснения и пришел, ответил на вопросы. Пока на этом все. Но пока ещё сроки не вышли, запрос был за 2018-2020».

По поводу того, идти или нет, пишут:

«Вам виднее, идти или нет. Мы решили идти. Директор взял с собой пояснения, как памятку. На память много не вспомнишь. Поэтому в общих чертах ответил на большинство вопросов. А если без памятки, то и подавно, только общие фразы».

Кроме того, пишут, что не всегда вызов на ППА означает в будущем проверку:

«Нет, не всегда. У нас такое было, потом прилетали письма с требованиям пояснить конкретные сделки. Все будет зависеть от Ваших ответов и представленных документов».

Если решат идти — то советуют брать с собой юриста.

«Если ходить — то с юристом и подготовится к ответам и вопросам. Обычно сначало присылают требование и комиссия побуждает что -то заплатить. ВНП иногда пугалка, иногда — нет. Смотря сколько у вас грехов и какие размеры».

Прокомментировала Ольга Пономарева, управляющий партнер ЮБ «Пронина, Пономарева и партнеры»:

«Наверняка налогоплательщик уже получал требования и отвечал на них, обычно перед вызовом в ППА это бывает, и контрагенты его получали встречки по взаимоотношениям с ним, и отвечали или нет них. Многое зависит от «качества» этих ответов.

На самом деле, что идет предпроверочный анализ, становится понятно заранее, еще до вызова в ППА или получения решения о проведении ВНП. Это сигнал о том, что надо тщательнее отвечать на требования, заняться сбором недостающих документов и доказательств проявления коммерческой осмотрительности и реальности сделок.

Недостаточно в ответ на требования просто закинуть в налоговый орган договор и накладную, необходимо подготовить правовую позицию по следующим направлениям:

Должная осмотрительность.

Почему выбрали данного поставщика (любые нюансы, связанные с качеством товара/услуги, доставкой, экономией, логистикой и т.п.), что вообще о нем знали до заключения договора, какие запросили документы?

Как убедились в финансовой стабильности и добросовестности контрагента, в наличии ресурсов для осуществления заявленного вида деятельности, в том, что он является добросовестным налогоплательщиком.

Реальность хозяйственной операции.

Стандарт доказывания реальности сделки подразумевает, что нам надо:

Доказать, что не сам налогоплательщик выполнил эти работы/услуги. Доказать, что именно этот контрагент осуществлял работы своими силами или силами привлеченных им лиц. Привести доказательства реального исполнения договора.

ППА не всегда равно ВНП, но вероятность высокая. Рекомендуем подготовить правовую позицию, взять с собой юриста, собрать доказательства и аргументированно пообщаться с налоговыми инспекторами. В таком случае возможно избежать ВНП, инспекторы найдут кого-то без столь аргументированной позиции.

Кроме того при назначении ВНП важную роль играют количество сомнительных контрагентов, потенциальный размер недоимки и т.п.».