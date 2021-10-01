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Налоговики возьмут под контроль материнский капитал

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Рубрика Социальный вычет
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ПФР будет отчитываться в налоговую о расходовании денег с материнского капитала. 

С таким предложением выступил Минфин в ходе составления «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Информация о всех расходованиях денег из маткапитала должна будет предаваться налоговикам из ПФР напрямую. Людям ничего сдавать не надо.

Таким образом, налоговики будут автоматически контролировать возможность использования людьми имущественных вычетов по НДФЛ, которые при покупке жилья на средства маткапитала не положены.

Материал по «Известиям».

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