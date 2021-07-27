Профсоюзы одобрили МРОТ на 2022 год в размере 13 617 рублей

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на заседании одобрила законопроект о МРОТ, по которому с 1 января 2022 года МРОТ повысится на 6,4 % — до 13 617 руб.

Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников, сообщили в кабмине.

Напомним, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется, исходя из величины медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

Кроме того, на РТК обсудили и другие законопроекты:

о продление временных правил регистрации в ЦЗН безработных;

о возмещении ФСС расходов на оплату дополнительных выходных дней родителям инвалидов;

о порядке исчисления больничных;

о порядке осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства.