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Профсоюзы одобрили МРОТ на 2022 год в размере 13 617 рублей

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Рубрика Зарплата
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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на заседании одобрила законопроект о МРОТ, по которому с 1 января 2022 года МРОТ повысится на 6,4 % — до 13 617 руб.

Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников, сообщили в кабмине.

Напомним, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется, исходя из величины медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

Кроме того, на РТК обсудили и другие законопроекты:

  • о продление временных правил регистрации в ЦЗН безработных;
  • о возмещении ФСС расходов на оплату дополнительных выходных дней родителям инвалидов;
  • о порядке исчисления больничных;
  • о порядке осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства.

С 1 января 2022 года МРОТ будет 13 617 рублей — читать здесь.

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