Нельзя заставлять работников проходить медосмотр в выходные

Работодатель не может заставлять сотрудников проходить обязательные медосмотры в нерабочее время. Можно только предложить. И при наличии согласия — направить.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинпекция.рф.
Сотрудники обязаны проходить обязательные медосмотры по направлению работодателя. Но только в свое рабочее время.
При это за время прохождение медосмотра за работником сохраняется рабочее место и средний заработок.
А вот заставить пройти медосмотр в нерабочее время — нельзя.
Можно только предложить. И если сотрудник согласиться, взять письменное согласие и поставить в список на прохождение медосмотра на этот день.
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