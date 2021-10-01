Нельзя заставлять работников проходить медосмотр в выходные

Работодатель не может заставлять сотрудников проходить обязательные медосмотры в нерабочее время. Можно только предложить. И при наличии согласия — направить.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинпекция.рф.

Сотрудники обязаны проходить обязательные медосмотры по направлению работодателя. Но только в свое рабочее время.

При это за время прохождение медосмотра за работником сохраняется рабочее место и средний заработок.

А вот заставить пройти медосмотр в нерабочее время — нельзя.

Можно только предложить. И если сотрудник согласиться, взять письменное согласие и поставить в список на прохождение медосмотра на этот день.

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