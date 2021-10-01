❗ В перечень капвложений внесут расходы на нематериальные активы. Готовы поправки в ФСБУ 26/2020

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» еще не успел вступить в силу, а его уже меняют.

На федеральном портале опубликован проект поправок.

Капвложениями будут считать, в том числе и затраты на покупку, создание и улучшение нематериальных активов, а не только основных средств.

Расширяется список затрат, которые относятся к капвложениям.

В список включены затраты на: приобретение имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности для использования в качестве ОС и НМА;

создание НМА, в том числе в результате выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

улучшение НМА (в частности, переработку, модификацию);

приобретение лицензий.

Напомним, ФСБУ 26/2020 будет применяться с отчетности за 2022 год. О нюансах этого Минфин поведал в информационном сообщении № ИС-учет-28 от 03.11.2020.