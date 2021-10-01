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🏦 Не прошел платеж через Киберплат? Жалуемся временной администрации банка Платина

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Рубрика Банки
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Если платеж, отправленный через «Киберплат», не дошел до получателя, надо жаловаться напрямую временной администрации банка «Платина».

Напоминаем, у банка «Платина» отозвали лицензию 17 сентября. Их платежная система «Киберплат» приостановила работу после отзыва лицензии.

Временная администрация, которая была введена в банке после отзыва лицензии, формирует список платежей, которые были приняты через «Киберплат», но не дошли до получателя. Банк «Платина» не представил такой информации по запросу.

Поэтому ЦБ рекомендует сообщать напрямую во временную администрацию банка о всех платежах, которые не дошли до получателей .

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О возможности непроведения оплаченных платежек сообщил и МосОблЕИРЦ на своем сайте.

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Друзья, кто-то из вас был клиентом банка «Платина» или пользовался системой «Киберплат»?

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