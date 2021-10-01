🍩 Общепит с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

Предложено освободить от уплаты НДС не только малый и средний общепит, но и крупный. При условии, что годовой оборот не более 15 млрд рублей.
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Такое предложение озвучил общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров:
Сейчас ожидаем заключение от министерства. В случае получения положительного решения планируем пройти процедуру согласования в Минфине».
Гончаров обратил внимание на то, что такое нововведение нарушает принцип конкуренции и не дает малому бизнесу в сфере общепита развиваться:
«Сейчас компания из сектора МСП с оборотом, допустим, 1,99 млрд рублей платит на несколько сотен миллионов рублей меньше, чем крупное предприятие с выручкой более 2 млрд рублей в год. То есть разница в обороте небольшая, а разница в налогообложении, по сути, ставит барьер переходу в крупный бизнес и его развитие. Такая ситуация возникла не намеренно, но мы хотим намеренно ее исправить».
Материал по «ТАСС».