🍩 Общепит с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

Предложено освободить от уплаты НДС не только малый и средний общепит, но и крупный. При условии, что годовой оборот не более 15 млрд рублей.

Общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов — читать тут.

Такое предложение озвучил общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров:

«Мы уже обратились в Минпромторг с инициативой по отмене НДС и для крупного бизнеса с оборотом до 15 млрд рублей в год, встретив понимание.

Сейчас ожидаем заключение от министерства. В случае получения положительного решения планируем пройти процедуру согласования в Минфине».

Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно. А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «». Для подписчиков

Гончаров обратил внимание на то, что такое нововведение нарушает принцип конкуренции и не дает малому бизнесу в сфере общепита развиваться:

«Сейчас компания из сектора МСП с оборотом, допустим, 1,99 млрд рублей платит на несколько сотен миллионов рублей меньше, чем крупное предприятие с выручкой более 2 млрд рублей в год. То есть разница в обороте небольшая, а разница в налогообложении, по сути, ставит барьер переходу в крупный бизнес и его развитие. Такая ситуация возникла не намеренно, но мы хотим намеренно ее исправить».

Материал по «ТАСС».