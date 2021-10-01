Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🍩 Общепит с выручкой до 15 млн рублей хотят освободить от НДС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Предложено освободить от уплаты НДС не только малый и средний общепит, но и крупный. При условии, что годовой оборот не более 15 млрд рублей.

Общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов — читать тут.

Такое предложение озвучил общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве Михаил Гончаров:

«Мы уже обратились в Минпромторг с инициативой по отмене НДС и для крупного бизнеса с оборотом до 15 млрд рублей в год, встретив понимание.

Сейчас ожидаем заключение от министерства. В случае получения положительного решения планируем пройти процедуру согласования в Минфине».

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Гончаров обратил внимание на то, что такое нововведение нарушает принцип конкуренции и не дает малому бизнесу в сфере общепита развиваться:

«Сейчас компания из сектора МСП с оборотом, допустим, 1,99 млрд рублей платит на несколько сотен миллионов рублей меньше, чем крупное предприятие с выручкой более 2 млрд рублей в год. То есть разница в обороте небольшая, а разница в налогообложении, по сути, ставит барьер переходу в крупный бизнес и его развитие. Такая ситуация возникла не намеренно, но мы хотим намеренно ее исправить».

Материал по «ТАСС».

Подборка полезных мероприятий

Разместить