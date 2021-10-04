С зарплаты ниже 20 тыс. руб. не надо брать НДФЛ, считают в Госдуме

Тех людей, у которых зарплата меньше 20 тыс. рублей, надо освободить от уплаты НДФЛ. Это следующий шаг после НДФЛ 15%.
Такое мнение озвучил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
«Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13%, а 15%.
— рассказал депутат Госдумы.
Он также отметил, что несколько лет власти старались не трогать людей с налогом по доходам. Но с 2021 года все изменилось:
«Все равно мы к этому придем. Точку поставил президент, сделав 15-процентным налог для тех, кто получает больше пяти миллионов рублей в год. И эти деньги окрашены. Они идут на лечение детей с орфанными [редкими] заболеваниями», — уточнил Нилов.
Цитаты по «URA.RU».
Напоминаем, с 2021 года с доходов свыше 5 млн рублей ставка НДФЛ составляет 15%, а не 13%. Подробнее — тут.