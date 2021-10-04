С зарплаты ниже 20 тыс. руб. не надо брать НДФЛ, считают в Госдуме

Тех людей, у которых зарплата меньше 20 тыс. рублей, надо освободить от уплаты НДФЛ. Это следующий шаг после НДФЛ 15%.

Такое мнение озвучил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13%, а 15%.

В этом направлении надо двигаться дальше, полностью освобождая от подоходного налога тех, кто получает меньше 20 тысяч рублей в месяц»,

— рассказал депутат Госдумы.

Он также отметил, что несколько лет власти старались не трогать людей с налогом по доходам. Но с 2021 года все изменилось:

«Все равно мы к этому придем. Точку поставил президент, сделав 15-процентным налог для тех, кто получает больше пяти миллионов рублей в год. И эти деньги окрашены. Они идут на лечение детей с орфанными [редкими] заболеваниями», — уточнил Нилов.

Цитаты по «URA.RU».