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С зарплаты ниже 20 тыс. руб. не надо брать НДФЛ, считают в Госдуме

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Рубрика НДФЛ
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Тех людей, у которых зарплата меньше 20 тыс. рублей, надо освободить от уплаты НДФЛ. Это следующий шаг после НДФЛ 15%.

Такое мнение озвучил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13%, а 15%.

В этом направлении надо двигаться дальше, полностью освобождая от подоходного налога тех, кто получает меньше 20 тысяч рублей в месяц»,

— рассказал депутат Госдумы.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Изменения в законах по налогам — 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Он также отметил, что несколько лет власти старались не трогать людей с налогом по доходам. Но с 2021 года все изменилось:

«Все равно мы к этому придем. Точку поставил президент, сделав 15-процентным налог для тех, кто получает больше пяти миллионов рублей в год. И эти деньги окрашены. Они идут на лечение детей с орфанными [редкими] заболеваниями», — уточнил Нилов.

Цитаты по «URA.RU».

Напоминаем, с 2021 года с доходов свыше 5 млн рублей ставка НДФЛ составляет 15%, а не 13%. Подробнее — тут.

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