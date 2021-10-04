⚖️ Налоговиков сокращают, они идут в суд и выигрывают

Бывшие налоговики Ачинска отсудили более 1,5 млн руб. у налоговой. Их сократили с нарушениями — неправильно посчитали отпускные и компенсацию за неотгулянный отпуск.

Весной этого года в городе прошли массовые сокращения в рядах налоговиков — 60 человек остались без работы. Как минимум, 12 из них остались недовольны размерами компенсаций и обратились в суд.

По их мнению, в ходе сокращения штата им неверно подсчитали отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск — в частности, не были учтены начисления в виде материального стимулирования.

Ачинский городской суд поддержал требования бывших сотрудниц МРИ ФНС № 4 и взыскал в их пользу более 1,5 млн рублей — в эту сумму вошла также компенсация морального вреда.

По материалам «Город А».