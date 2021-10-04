⛪️ Застройщиков апартаментов заставят платить НДС

Власти хотят привлечь застройщиков апартаментов к строительству жилья. Поэтому Минфин предлагает заставить их платить НДС.
Минфин предлагает рассмотреть возможность уплаты НДС застройщиками апартаментов среди одной из мер налоговой политики, запланированных на 2022–2024 годы.
Таким образом власти хотят заставить застройщиков увеличить количество строительства жилых помещений, сказала первый зам. генерального директора концерна «Крост» Марина Любельская:
«Пока всё выглядит, как попытка выйти из законодательного тупика путем ввода заградительных мер — создать слишком некомфортные условия для строительства апартаментов, чтобы они сами собой покинули рынок, либо чтобы девелоперы старались довести любой проект до статуса жилого».
Также она сказала, что такие действия властей могут привести к увеличению стоимости апартаментов и к снижению спроса на них.
Материал по «Известиям».
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