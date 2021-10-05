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Чем вы рискуете, когда покупаете бумажный НДС

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Рубрика Банкротство
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Покупка бумажного НДС таит в себе проблемы не только с налоговиками или полицией. Хоть сделка там и нарисована, деньги по ней могут взыскать вполне реальные, предостерегает эксперт.

На «Клерке» вчера писали о такой ситуации, когда продавец бумажного НДС включился в реестр кредиторов.

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий.

«Конторы, предлагающие свои услуги по приобретению «бумажного» НДС, а точнее те, кто стоит за этим бизнесом, всегда рискуют попасть под уголовную статью и потерять, вдобавок ко всему, свою свободу. Приобретение бизнесом «бумажного» НДС у кое-какой среднечковой компании даже при наличии реальных вычетов не гарантирует никакой безопасности.

Предпринимателям стоит запомнить, что оптимизация НДС за счет привлечения транзитных фирм и их сложных серых схем чревата для их бизнеса множеством проблем. В частности, покупка «бумажного» НДС может обернуться крайне неприятной встречей с инспекторами Федеральной налоговой службы или же с правоохранительными органами.

Более того, «транзитер» может неожиданно появиться на этапе банкротства компании и заявить свои права на включение в реестр требований кредиторов. В данном случае, нет ничего удивительного в том, что транзитная фирма вошла в реестр требований кредиторов.

  • Во-первых, генеральный директор компании должен был знать обо всех рисках подобных сделок по приобретению «бумажного» НДС и об ответственности по статье 199 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы, за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
  • Во-вторых, возвращаясь к рискам, стоит упомянуть, что «транзитеры» зачастую оказываются самыми обыкновенными мошенниками, которые чаще всего в своих интересах любят действовать далеко за рамками первоначальных договоренностей, то есть фактически в ущерб своим клиентам.
  • В-третьих, может быть, в данном случае генеральный директор по договоренности сознательно пошел на такие условия с «транзитером», чтобы последний намеренно включился в реестр требований в качестве кредитора с дальнейшей целью голосования и влияния на принятие решений. Такой ход вполне может быть выгоден генеральному директору банкротящейся компании.

Как показывает практика, получить денежные средства от компании-банкрота очень и очень трудно, именно поэтому руководящему составу компании-банкрота может быть выгодно иметь, скажем так, дружественного кредитора, который в нужный момент сделает все по заранее оговоренному сценарию».

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