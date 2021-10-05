72 % работодателей конфликтуют с сотрудниками. Почему так грустно?

Почти 28% работодателей все спорные ситуации с работниками решают мирным путем. А вот у 72% компаний конфликты все же возникают, говорят опрошенные.
А нам хотелось бы узнать ваше мнение.
«У 72,1% руководителей российских компаний случались конфликты с сотрудниками. Из них 60,4% отметили, что подобные ситуации возникают иногда, а 11,7% признались, что, напротив, часто. 27,9% ответили, что все спорные ситуации на работе они стараются решать мирным путем».Работодатели рассказали об основных причинах рабочих конфликтов:
- 39,6% — сотрудники обсуждают работу;
- 51,4% — ненормативная лексика или разговор на повышенных тонах в коллективе.
Для поддержания хороших отношений в коллективе 64% опрошенных проводят бизнес-тренинги по стрессоустойчивости и для укрепления отношений в коллективе.«В хороших, почти дружеских отношениях на работе нет ничего плохого. Напротив, они помогают чувствовать себя более комфортно даже в стрессовых ситуациях. А вот если кто-то повышает голос — конфликт неминуем. Ограничивать работников в устном общении имеет смысл, лишь когда некоторым из них некомфортно работать в шумной обстановке и когда по разным причинам им сложно договориться.
Материал по «ТАСС».