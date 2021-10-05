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72 % работодателей конфликтуют с сотрудниками. Почему так грустно?

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Почти 28% работодателей все спорные ситуации с работниками решают мирным путем. А вот у 72% компаний конфликты все же возникают, говорят опрошенные.

А нам хотелось бы узнать ваше мнение.

Разработчики CRM для бизнеса «Мегаплан» проверили опрос в отношении атмосферы в коллективе.

«У 72,1% руководителей российских компаний случались конфликты с сотрудниками. Из них 60,4% отметили, что подобные ситуации возникают иногда, а 11,7% признались, что, напротив, часто. 27,9% ответили, что все спорные ситуации на работе они стараются решать мирным путем».

Работодатели рассказали об основных причинах рабочих конфликтов:

  • 39,6% — сотрудники обсуждают работу;
  • 51,4% — ненормативная лексика или разговор на повышенных тонах в коллективе.
Для поддержания хороших отношений в коллективе 64% опрошенных проводят бизнес-тренинги по стрессоустойчивости и для укрепления отношений в коллективе.

«В хороших, почти дружеских отношениях на работе нет ничего плохого. Напротив, они помогают чувствовать себя более комфортно даже в стрессовых ситуациях. А вот если кто-то повышает голос — конфликт неминуем. Ограничивать работников в устном общении имеет смысл, лишь когда некоторым из них некомфортно работать в шумной обстановке и когда по разным причинам им сложно договориться.

Тогда для более продуктивного общения стоит подумать о CRM или другой корпоративной системе с рабочими чатами, использование которой поддержали 68,3% опрошенных», 
— сказал генеральный директор разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан» Сергей Козлов.

Материал по «ТАСС».

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