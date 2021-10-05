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ИП слетел с ПСН из-за превышения лимита. Новый режим применяем с даты получения этого патента

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Рубрика ПСН
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Если ИП превысил лимит по доходам для применения ПСН, то ОСНО или УСН можно применять с начала налогового периода, на который был выдан патент. А не с даты превышения лимита.

Напоминаем, лимит для применения ПСН по доходам — 60 млн рублей.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 15.09.2021 № 03-11-11/74779.

Предприниматель, «слетевший» с ПСН, переходит на выбранный спецрежим или ОСНО с даты получения этого патента.

Такая норма прописана в ст. 346.45 НК.

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Применять новый налоговый режим с даты превышения лимита — нельзя.

А вы знаете, как зачесть или вернуть переплату по патенту? Нет? Читайте тут!

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