👵 Пенсионерам предложили подрабатывать, если не хватает денег на еду

В нашей стране пенсии — маленькие. Если кому-то не хватает на коммуналку, еду или лекарства, то нужно рассчитывать только на себя. То есть, идти работать, считают в Совфеде.
И это не первое своеобразное высказывание властей в отношении пенсионеров. Ранее на «Клерке» писали о словах первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, что пенсионерам не надо надеяться на государство. Однако позже глава ЦБ извинилась за такие слова.Об этом сказал первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский в интервью NEWS.ru:
«Если есть силы и возможности, [то следует] где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <...> Только если есть силы устраиваться на какую-то работу, можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но всё равно она будет разовой», — сказал Рязанский.Он также уточнил, что пенсии в стране — маленькие. И с этим ничего не поделать, пенсионерам надо как-то выкручиваться:
«У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего».Рязанский назвал и основные причины маленькой пенсии:
- низкая зарплата;
- жизненная ситуация;
- нет возможности копить на пенсию в работоспособном возрасте.
«Кроме подработки пенсионерам могут помочь их дети, которые в силу нравственных и даже конституционных обязанностей, должны заботиться о своих пожилых родителях».В 2022 году пенсия вырастет на 1 000 рублей – читать тут.