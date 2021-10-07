При смене фамилии представлять работодателю новый ИНН не надо

Работодатель не может требовать от сотрудницы новое свидетельство ИНН при смене фамилии. Тем более отказывать в приеме больничного, отвечает Роструд.

Напоминаем, получить ИНН можно в личном кабинете на сайте ФНС — читать тут.

Об этом сказало ведомство на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть дела: сотрудница одного из предприятий пожаловалась на работодателя, который отказывается принимать документы о смене фамилии. Причина — нет нового свидетельства ИНН. Паспорт и СНИЛС заменены.

Кроме этого, работодатель отказался принимать больничный по той же причине.

В Роструде ответили, что работодатель не может отказать в приеме документов из-за отсутствия ИНН на новую фамилию.

В подтверждение своего мнения они сослались на ст. 65 ТК. В ней указано, что свидетельство о присвоении ИНН не является обязательным документом при заключении трудового договора.

А работодатель не имеет права требовать от сотрудников документов, не указанных в данной статье.